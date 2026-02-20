"En el barro 2": el monstruo de Verónica Llinás que fascina al público, el éxito y qué se sabe de la temporada 3

La última revelación de Sebastián Ortega da cuenta de cómo un contratiempo puede, a veces, ser el camino al éxito. Según reveló el creador de El marginal, esta semana en una entrevista con el programa argentino Perros de la calle, Julieta Díaz iba a hacer de La Gringa en la segunda temporada de En el barro, pero su baja a último momento hizo que la producción debiera apelar a Verónica Llinás.

Eso explica cómo Llinás tiene ahora dos personajes en el universo El marginal (fue jefa de asistencia social), pero sobre todo, cómo llegó al elenco la actriz que se está robando las miradas por un trabajo feroz, uno de los puntos más destacados de los nuevos capítulos de En el barro, que parecen haber conseguido una opinión unánime del público. Contra la vieja máxima de que segundas partes nunca son buenas, la ficción carcelaria de Netflix ha conseguido superar al primer tramo de su historia.

“Cuando me dijeron que tenía que interpretar a un monstruo, me encantó”, le había dicho Llinás a La Nación en la previa al estreno, en una entrevista compartida con la China Suárez, la otra incorporación central de una temporada que sigue prolongando aquel universo fundado hace 10 años.

Estrenada en 2016 y escrita originalmente por el uruguayo Israel Adrián Caetano, El marginal se lanzó en la Televisión Pública argentina, saltó a Netflix y fue un éxito arrollador.

En agosto de 2025 se lanzó un spin-off que se ambienta en una cárcel femenina y tiene en el centro a Gladys, La Borges (Ana Garibaldi), viuda de Marito y el hilo conductor entre estos mundos, junto con aportes más reducidos de Gerardo Romano, siempre brillante como Antín, y una contada presencia del Pastor de Juan Minujín.

Sin la fiebre que habían generado aquellos personajes de Mario (Claudio Rissi) y Diosito Borges (Nicolás Furtado), En el barro tuvo un desempeño a la altura de las expectativas y logró colarse en el Top 10 de las series más vistas de la plataforma a nivel mundial.

La China Suárez y Camila Peralta interpretan a Nicole y Sofía, y tienen una relación prohibida en la serie "En el barro". Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix

“Veníamos con mucha presión y estaba la vara muy alta. Podía ser un fiasco también”, dijo Ortega a Perros de la calle.

Sin embargo, la segunda temporada ha renovado el interés. En el barro se lanzó el viernes pasado y lleva una semana como lo más visto en Argentina y Uruguay. Y la fascinación alrededor de La Gringa está marcando la charla.

Filmada junto con la primera, esta nueva entrega tiene a La Borges de regreso en el penal de La Quebrada, ahora dirigido por Beatriz Lanteri (Inés Estévez), una favorita de Antín (Romano), que ha conseguido ser ministro de Seguridad.

Gladys había salido en libertad, pero problemas económicos la llevan de vuelta al mal camino y todo se desmadra rápidamente. Desde la cárcel, tendrá que hacer lo posible para proteger la vida de su nieto (el hijo de Diosito), secuestrado por sus errores.

Pero La Quebrada ya no es la prisión que dejó y eso se debe a La Gringa Casares, el perturbador personaje de Llinás, quien hace un trabajo físico tan llamativo que hasta sus compañeras confesaron no haberla reconocido en el set.

La Gringa es la nueva líder de la prisión y la jefa de la red de explotación sexual, por lo que tiene el poder económico, simbólico y, como lo demostrará, también físico.

En ese reinado presume de una “novia”, Nicole —la China Suárez—, antes prostituta vip y ahora parte de su banda de viudas negras que opera desde la cárcel. Pero la muchacha, abusada y más posesión que pareja, está enamorada de otra compañera —Solita, el personaje de Camila Peralta que tuvo un interesante desarrollo en ambas temporadas—, una relación imposible.

Ana Garibaldi se luce como La Borges en la nueva temporada de "En el barro". Foto: Consuelo Oppizzi / Netflix

Ante la llegada de la nueva mandamás, La Zurda (Lorena Vega) perdió su poderío y su negocio de contenido erótico. Yael (la colombiana Carolina Ramírez) se ha desviado de su camino y anda perdida entre drogas y pasiones y, entre otras caras familiares, la maestra Helena (Julieta Ortega) es una de las novedades.

Todas —incluyendo a la fallecida Locomotora Oliveras— son parte del paisaje que hace al reingreso de Gladys, quien necesitará de nuevas aliadas para salir y encontrará una inesperada ayuda en Nicole.

La actuación de la China Suárez es un recordatorio de los tiempos en que sus trabajos llamaban más la atención que sus escándalos. Está sólida en escenas muy exigentes, tanto en lo físico como en lo dramático, y así lo reconoció Ortega en la mencionada entrevista: “Cuando empezamos a hablar con la China no había surgido todo el revuelo mediático que pasó después. Gracias a Dios su presencia y su interpretación estuvieron por encima. Estuvo muy bien”.

Por lo demás, En el barro apela a la fórmula efectiva de El marginal y combina violencia, sexo y pinceladas de humor en un ambiente hostil, que cautiva con sus personajes y se las ingenia, claro, para un final abierto que promete que algo más está por venir. La reaparición, en los últimos minutos, de uno de los personajes favoritos de la primera temporada deja en el aire la idea de que todavía hay tela para cortar.

Más de lo mismo, pero con oficio.

Qué se sabe de la temporada 3 de "En el barro"

Este viernes, justo cuando se cumplió una semana del estreno de los nuevos episodios, Netflix confirmó que En el barro tendrá una tercera temporada. Aún no se conoce la fecha de estreno ni cómo cambiará el elenco. Hasta ahora, lo único que se sabe es que la ficción "continuará explorando la historia de las presas de La Quebrada y expandiendo el universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo", según el comunicado oficial.