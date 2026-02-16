La película de Netflix que arrasó en los Spirit Awards y toma impulso de cara a los premios Oscar 2026

El drama de época Sueños de trenes, de Netflix, se alzó como la película del año en los premios Spirit al cine independiente este domingo en Hollywood, dando otro paso en su campaña por los Oscar.

Basada en la novela corta de Denis Johnson, el film retrata las transformaciones en Estados Unidos a principios del siglo XX a través de la vida de un leñador y trabajador ferroviario, interpretado por Joel Edgerton.

El productor Teddy Schwarzman celebró el "increíble" logro junto al elenco y equipo técnico de la película y reflexionó sobre cómo el reconocimiento va mucho más allá de las estatuillas. "Uno de los beneficios de días como hoy es que ayudan a que la gente preste atención si aún no ha visto la película", dijo Schwarzman a AFP.

"Para nosotros, es una película que propone un viaje singular, pero que, ojalá, también ayude a reunir a las personas para comprender todo lo que la vida implica: el amor, la amistad, la pérdida, el duelo, la sanación y la esperanza", agregó.

La producción conquistó tres de sus cuatro nominaciones en la 41ª edición de los premios que celebran al cine independiente, llevándose además las estatuillas a mejor dirección, para Clint Bentley, y mejor fotografía, para el brasileño Adolpho Veloso.

Edgerton estaba nominado en la categoría de actuación, que los Spirit no discriminan por género, pero el galardón fue para la australiana Rose Byrne ("Si pudiera, te patearía"), también nominada al Oscar.

Los premios Spirit celebran lo mejor del cine independiente, y en algunas ocasiones pueden contribuir a consolidar el momentum de una película rumbo al Oscar, que cierra la temporada de premios, tal como ocurrió el año pasado con Anora.

Otra contendora a los Premios de la Academia que se impuso este domingo fue la brasileña El agente secreto, quien ganó en la categoría internacional, derrotando a contendoras como la española Sirat. Trance en el desierto, con la que también se medirá por un Oscar.

Adolpho Veloso, Marissa McMahon, Joel Edgerton, Clint Bentley y Teddy Schwarzman posan con los premios Spirit por "Sueño de trenes". Foto: Chris Delmas / AFP

Alex Russell, escritor y director de Lurker, se llevó las estatuillas a mejor guion debut y mejor primer largometraje con su aplaudido thriller psicológico sobre un hombre que se obsesiona con una estrella emergente y se infiltra en su vida.

El premio a mejor guión fue para la franco-estadounidense Eva Victor por su ópera prima Sorry, Baby, mientras que el Spirit al mejor documental fue para El vecino perfecto, la producción de Netflix que reconstruye mayoritariamente con cámaras corporales de policías los eventos que derivaron en el asesinato de una madre en un vecindario de Florida.

La gala se realizó durante una fría tarde de Los Ángeles en la que muchas de las estrellas aderezaron sus trajes y vestidos con pines de "Fuera ICE", en protesta contra la policía migratoria de Estados Unidos, algo que ha marcado las alfombras rojas de esta temporada de premios de Hollywood.

AFP