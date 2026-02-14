De Minions al regreso de Brad Pitt: los cinco tráileres que dejó el Super Bowl y la fecha de estreno en Uruguay

No solo es un evento deportivo que rompe récords de audiencia o un esperado espectáculo musical que este año tuvo a Bad Bunny en el centro de la atención mediática. El Super Bowl es también una oportunidad para los estudios de cine, entre otras compañías, de destacar las superproducciones que estrenarán en los próximos meses y captar la atención de los espectadores en un programa que suele ser año tras año el evento televisivo más visto, con franjas publicitarias por las que las empresas llegan a pagar hasta 10 millones de dólares por 30 segundos.

Una de las películas más esperadas del año mostró el domingo pasado sus primeras imágenes. Minions & monstruos, que llegará a cines locales el 1° de julio, es la esperada tercera cinta centrada en los famosos y divertidos secuaces de Gru, el protagonista de la saga Mi villano favorito.

En esta oportunidad veremos a los minions en el Hollywood de los 20 mientras intentan encontrar un monstruo para estelarizar una película de horror. Pierre Coffin vuelve a dirigir esta película, pero también aporta la voz a las graciosas criaturas.

Un tráiler que sorprendió al público es el de The adventures of Cliff Booth, la nueva película que se centra en el personaje de Brad Pitt en la exitosa Érase una vez en Hollywood (2019) y que le dio un Oscar. Escrita por Quentin Tarantino, pero dirigida por David Fincher, la película retoma la historia del doble de acción que en los años 70 reperfila su carrera solucionando problemas a los ejecutivos de los estudios de cine. Netflix ni siquiera ha anunciado la fecha de estreno del filme.

Scream 7 (26 de febrero) también reveló nuevas imágenes de esta historia en la que regresa Sidney Prescott (Neve Campbell), esta vez intentando salvar a su hija adolescente de un nuevo asesino disfrazado del temible Ghostface. Courtney Cox, Mason Gooding, Anna Camp y una galería de otros conocidos rostros de la franquicia participan en esta escrita y dirigida por el creador de la saga, Kevin Williamson.

Además se presentó un adelanto de la nueva cinta de Pixar, Hoppers: Operación Castor (5 de marzo), la aventura de una niña que es transportada al cuerpo de un castor.

Una de las mayores apuestas de la temporada, que presentó un adelanto de casi tres minutos de duración, es Proyecto Fin del Mundo, la nueva de la dupla de Phil Lord y Christopher Miller (ganadores del Oscar por Spider-Man: Un nuevo universo) en la que Ryan Gosling encarna a un astronauta que despierta en una nave espacial sin recuerdos de sí mismo ni de su misión.

Poco a poco deduce que es el único superviviente de una tripulación enviada a buscar la solución a un evento catastrófico en la Tierra. Sandra Hüller también actúa en la superproducción que llega el 19 de marzo.

Lucasfilm mostró la apuesta con la que regresa a la pantalla grande, The Mandalorian y Grogu, basada en el popular personaje creado para el streaming y encarnado por Pedro Pascal dirigido por Jon Favreau. Su estreno local será el 21 de mayo.

Fernando Zavala, El mercurio/GDA