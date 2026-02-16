La nueva "Cumbres Borrascosas" no escapa a la polémica de las adaptaciones de la novela de Emily Brontë

En la novela Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, publicada en 1847, Heathcliff es descrito como un “gitano de piel oscura”. En la nueva película de Emerald Fennell, Cumbres Borrascosas, que se estrenó el jueves en cines uruguayos y de todo el mundo justo para San Valentín, el personaje es interpretado por Jacob Elordi, que es un actor blanco nacido en Australia.

Desde que se anunció a Elordi en el papel, la elección ha provocado controversia en el mundo de las redes sociales donde la autenticidad en la selección del elenco de una película, por lo visto es muy valorada. Algunos fanáticos frustrados han argumentado que la elección de un intérprete caucásico blanquea el papel.

Pero los estudiosos de Brontë dicen que mucho de lo que la autora escribe sobre la raza del personaje permanece abierto a la interpretación, incluso si el consenso es que probablemente no se pretendía que fuera blanco.

De niño, Heathcliff es traído al hogar de Catherine Earnshaw (quien se convierte en su obsesión romántica) por el padre de ella, el señor Earnshaw. Bastantes pasajes de la novela sugieren que Brontë —quien murió un año después de la publicación de esta, su única novela— pretendía escribir a Heathcliff como una persona de color. Además de ser llamado “oscuro” y “gitano”, también se le denomina como un “Lascar”, que era como se los llamaba a los marineros del subcontinente indio o de Asia, empleados por compañías navieras británicas y que a veces quedaban varados en Gran Bretaña durante meses entre viajes.

En un momento dado, Heathcliff se compara con Edgar Linton, con quien Catherine acabará casándose, diciendo: “Ojalá tuviera el pelo claro y la piel clara”.

La sirvienta Nelly Dean sugiere que Heathcliff podría ser un “príncipe disfrazado”, continuando: “¿Quién sabe si tu padre fue emperador de China y tu madre una reina india?”.

Susan Newby, responsable de aprendizaje en el Museo de la Rectoría de las Brontë en Haworth, Inglaterra, dijo: “Existe la sensación de que no es un anglosajón blanco, es algo más, pero no sabes qué es eso”.

Teorías sobre el Heatchliff de "Cumbres borrascosas"

Algunos estudiosos creen que Brontë estaba usando a Heathcliff para comentar sobre el comercio de esclavos en Liverpool. El señor Earnshaw trae a Heathcliff de Liverpool, y Nelly, que narra esta parte de la acción, explica que Earnshaw vio a Heathcliff muriéndose de hambre y preguntó por su “dueño”.

Tiene sentido que Brontë estuviera interesada en la esclavitud.

Su padre, Patrick Brontë, estaba asociado con el político abolicionista William Wilberforce, quien, según el Museo de la Rectoría, ayudó a pagar para que Patrick estudia ra en Cambridge.

Reginald Watson, profesor asociado de literatura en la Universidad de Carolina del Este, ha estudiado cuestiones de negritud en las obras de las Brontë, incluida las de la hermana de Emily, Charlotte, la autora de Jane Eyre.

“Mi creencia es que, debido a la implicación del padre en el abolicionismo, ambas autoras incluyeron conexiones con la esclavitud de alguna forma”, dijo Watson. Su posición es que, si bien Heathcliff “puede no ser totalmente negro”, es mestizo.

Otra teoría, sin embargo, es que Brontë estaba usando a Heathcliff para comentar sobre los prejuicios contra los irlandeses, ya que su padre era de Irlanda y ella estaba escribiendo al comienzo de la gran hambruna allí. “Piensen en Heathcliff, que fue traído de Liverpool y habla una especie de jerigonza”, comentó Elsie Michie, profesora de inglés en la Universidad Estatal de Luisiana. “La descripción de Heathcliff se ajusta en gran medida a las caricaturas de la época sobre los inmigrantes irlandeses”.

Michie añadió que la dinámica de esta novela trata sobre la “otredad” de diversas maneras, y esa condición de extraño está personificada en Heathcliff.

En la pantalla, sin embargo, Heathcliff ha sido interpretado mayoritariamente por actores blancos, incluidos Timothy Dalton, Ralph Fiennes y Laurence Olivier en la versión de 1939 dirigida por William Wyler y con Merle Oberon como Cathy y David Niven como Edgar Linton.

Margot Robbie y Jacob Elordi en "Cumbres borrascosas"

Una excepción notable es la adaptación de 2012 de Andrea Arnold, en la que Heathcliff fue interpretado por el actor negro James Howson. En una entrevista en ese momento, Arnold señaló que en el libro estaba claro que el personaje no era de piel blanca y que buscó reflejar esa diferencia.

La versión de Fennell se centra en gran medida en el romance torturado entre Cathy (Margot Robbie) y Heathcliff. Al ser preguntada sobre el casting, Fennell enfatizó que su decisión se basó en su visión personal del texto.

“Todos los que aman este libro tienen una conexión personal con él, y por eso solo puedes hacer la película que imaginaste tú mismo cuando lo leíste”, afirmó.

Por su parte, Susan Newby, del Museo de la Rectoría de las Brontë, considera que aunque la autora presenta a Heathcliff como no blanco, también deja espacio para la discusión al mantener su origen deliberadamente ambiguo.

A Newby no le preocupa excesivamente el casting actual porque la directora ha sido explícita en que la película es su propia perspectiva y realiza cambios importantes en la narrativa. “Casi parecía que lo predeterminado era que el protagonista fuera blanco para ser tomado en serio”, reflexionó Newby sobre adaptaciones pasadas.

El misterio es parte fundamental del atractivo de Heathcliff: nunca se llegan a conocer sus orígenes exactos antes de su llegada al hogar de los Earnshaw.

Esther Zuckerman, The New York Times