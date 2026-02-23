El impactante video que publicó Tini luego del show en el Estadio Centenario: "Uruguay, no tengo palabras"

El domingo a la noche, la argentina Tini Stoessel regresó al Estadio Centenario para presentarse ante miles de uruguayos, quienes vibraron en las tres horas de show.

La actriz y cantante volvió a Montevideo, esta vez con su gira Futttura donde repasó, a través de distintos bloques, los grandes momentos de su carrera. Se trató de un espectáculo visualmente deslumbrante que abarcó desde sus inicios en la serie Violetta hasta el disco Un mechón de pelo. El show estuvo repleto de éxitos que el público uruguayo coreó en todo momento.

Si bien se presenciaron algunos inconvenientes cuando se abrieron las puertas del Centenario, y la cantante dijo que se estaba terminando de recuperar de una faringitis, el show que brindó ante más de 30.000 personas no tuvo inconvenientes. Incluso, Tini se animó a cantar por primera vez en un escenario "Te olvidaré" y en el último tramo invitó a The La Planta y Valentino Merlo para acompañarla.

Tini Stoessel en "Futttura". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Este lunes, ya en Estados Unidos, adonde viajó después del concierto, Tini publicó en sus redes sociales un emotivo video filmado con un dron, donde se la ve, acompañada por un público que ruge la letra de la canción "Carne y hueso" que pertenece a su disco, Cupido, de 2023.

"Uruguay, no tengo palabras", agregó Tini en la publicación que rápidamente sumó más de 100.000 Me Gusta en Instgram."Este video representa exactamente el amor que nos brindaron ayer en todo el show, desde que empezó, hasta el último segundo. Cada canción, cada momento", agregó la artista de 28 años.

"Gracias desde lo más profundo de mi alma por haber sido tan increíbles. Fue hermoso volver a vernos. Los amo con todo mi corazón, gracias", finalizó la cantante.