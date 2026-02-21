Tini Stoessel fue sorprendida en el aeropuerto por fanáticas uruguayas: el regalo que la dejó muda y el video

Después de 1.233 días de espera, el regreso de Tini Stoessel a Montevideo ya se empezó a vivir fuera del escenario. El viernes, sobre las 20.20, la cantante arribó al Aeropuerto de Carrasco y fue recibida por un pequeño grupo de 20 fanáticas que la aguardaba desde las primeras horas de la tarde, haciendo cálculos y apuestas sobre cuál sería el día elegido para su llegada.

Entre ellas estaba Sofía Demora, de 21 años, seguidora desde la época de Violetta en 2012. “Tenía la corazonada de que venía el viernes”, contó a TV Show, aún en shock por lo vivido. Y acertó.

Ella y una amiga llegaron a las 14:00 horas y entre charlas, y juego con otras fanáticas, pasó la hora. A las 20:20 la artista salió por el área VIP y se tomó el tiempo para saludar, conversar, sacarse fotos y recibir regalos. Según relató Sofía, se mostró “súper cálida y distendida”, y hasta se sorprendió por la calma de las fanáticas.

"Me gusta la tranquilidad que tienen", dijo Tini, mientras una fan la abrazaba y le aseguraba que lo habían practicado todo el día.

Uno de los obsequios fue un cuadro con la imagen del Estadio Centenario teñido de rosa en 2022, cuando Tini hizo historia al convocar a más de 40 mil personas en su último show en Montevideo. "En una entrevista con El País, recordó ese día y dijo que estaba muy nerviosa. En la parte de atrás le escribimos mensajes para que sepa cómo nos toca emocionalmente. Mi amiga le entregó el regalo y ella lo agradeció", relató.

La frase que le firmó Tini a una fan uruguaya

Para Sofía no fue el primer encuentro. En 2022 la había esperado más de 24 horas y logró que le escribiera en el brazo la frase “Amores que siempre duran”, de la canción "Un beso en Madrid", que luego se tatuó. Esta vez le pidió una línea de “Bien”, tema de su último disco Un mechón de pelo. Tini escribió “Todo va a estar bien” y le agregó un corazón. Aún no lo pasó a tinta.

Sofía contó también que ella decidió regalarle una bandera de Uruguay, y durante la dulce espera le escribió algunos detalles cargados de emoción. "Tini lo recibió con mucho amor y estaba feliz", resumió. Y sumó que resignó la selfie para "charlar y abrazarla".

Fans uruguayas esperando a Tini Stoessel con el regalo que la dejó sin palabras.

La visita se da en el marco de Futttura, el espectáculo con el que la artista vuelve este domingo al Estadio Centenario, el mismo escenario que en 2022 se convirtió en un mar rosado. El show —de más de dos horas y con una estructura técnica de gran despliegue— repasa todas sus etapas: desde sus inicios en Disney hasta la artista que convirtió en hits urbanos canciones como “Fresa”, “Cupido” y “La Triple T”.

Se espera una superproducción arriba del escenario, aunque ya quedó claro que el fenómeno también se vive debajo, entre abrazos, dedicatorias escritas a mano y regalos. "Estoy muy agradecida por su calidez y lo cercana que es. Esperemos que este show sea muy especial para ella, como lo es para nosotras", cerró Sofía.