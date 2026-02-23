Largas filas, empujones y golpes empañaron la previa al show de Tini Stoessel en el Centenario: los videos

El domingo, a las 21.00 la cantante argentina Tini Stoessel comenzó su esperado show Futttura en el estadio Centenario. Miles de fanáticos la esperaban, a poco más de cuatro años de su última presentación en Montevideo.

El show contó con una imponente producción, un gran cuerpo de bailarines, plataformas que elevaban a la cantante, y una catarata de éxitos que Tini interpretó con solvencia. Igualmente aclaró durante el show que recién terminaba de recuperarse de una faringitis que no le permitió estar al 100 por ciento. Sus fanáticos no escatimaron en aplausos y corearon varias de las canciones que interpretó sobre el enorme escenario.

Sin embargo, horas antes del inicio del recital, el clima en los alrededores del estadio distó de ser festivo. Las calles estaban colmadas de vehículos y largas filas rodeaban el Centenario para ingresar a cada sector.

Tini en el Centenario. Foto: Archivo. Foto: Difusión / Archivo

A través de las redes sociales se compartieron distintos momentos que muestran empujones y golpes entre fanáticas, así como una estampida de espectadores para poder entrar al estadio.

Desde tempranas horas del domingo, los fanáticos comenzaron a instalarse en las inmediaciones del Centenario para el regreso de la argentina con una gira que agotó las nueve fechas en Tecnópolis.

"Ahhh, se picó en la fila para Tini en Uruguay", publicó la cuenta Real Time donde se muestra cómo dos mujeres adultas le tiran agua, agarran del pelo y empujan a un grupo de chicas por haberse colado en la fila.

AHHH SE PICÓ EN LA FILA PARA TINI EN URUGUAY pic.twitter.com/wRrtNnZYgN — Real Time (@RealTimeRating) February 23, 2026

En el informativo Telemundo de Canal 12 se mostró una situación caótica, cuando se abrieron las puertas para el show, a las 18.00. En la puerta de ingreso al sector VIP "se generó un embudo que derivó en empujones, gente que se cinchaba y llantos, e incluso una persona se cayó en el camino", informó el noticiero.

Además, reportaron que se encontró una presencia poco agradable entre los espectadores, aunque en el video no se aprecia más que el movimiento de algunas personas. "Apareció una rata en el recital de Tini en Uruguay: Desborde y pánico entre las tinistas", dice el comentario en X de la cuenta real Time Rating.