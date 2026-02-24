Fechas de la Liguilla del Carnaval 2026: nuevo fixture tras las suspensiones y cuándo será la Noche de Fallos

El jueves 19 se completó la segunda rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, con la actividad correspondiente a la primera etapa, que había sido pospuesta por cambios en la primera fase de la competencia en el Teatro de Verano. Tras la etapa, el jurado hizo su trabajo y se anunciaron los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla.

Con los nombres revelados, Daecpu también dio a conocer el cronograma de la ronda definitiva del Concurso, que recibe tres espectáculos por noche, cada día a partir de las 20.30.

La actividad se inauguró este sábado con las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y parodistas Caballeros, e iba a cerrarse el sábado 28. Pero la noticia de la muerte de Agustín Ríos, componente de Doña Bastarda, llevó a Daecpu y a la Intendencia a suspender la etapa del domingo en señal de duelo y a tomar otra decisión: reagendar la sexta etapa, que le corresponde a la Bastarda, para que el grupo tenga más tiempo de recuperarse.

En tanto, la actividad del lunes 23 fue suspendida por lluvias. Con ambas postergaciones, el fixture de la Liguilla se reajustó. Así, la Noche de Fallos sería en la madrugada del miércoles 4 de marzo.

El nuevo fixture de la Liguilla del Carnaval 2026

Etapa 1

Sábado, 21 Febrero



Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Domingo 22: etapa suspendida

Lunes 23: etapa suspendida



Etapa 4

Martes 24 de febrero



Valores (soc. de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5

Miércoles 25 de febrero



La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Jueves 26 de febrero: no hay etapa

Etapa 7

Viernes 27 de febrero



Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zingaros (parodistas)

Etapa 8

Sábado 28 de febrero



Integración (soc. de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

Etapa 2 (reprogramada)

Domingo 1 de marzo



Yambo Kenia (soc. de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 6 (reprogramada)

Lunes 2 de marzo



La Sara del Cordón (soc. de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 3 (reprogramada)

Martes 3 de marzo

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)