Fechas de la Liguilla del Carnaval 2026: nuevo fixture tras las suspensiones y cuándo será la Noche de Fallos
Hubo una nueva suspensión en el Concurso de Carnaval y otra vez se modificó el calendario de la Liguilla. Así quedaron las fechas ahora, incluyendo la de la esperada Noche de Fallos.
El jueves 19 se completó la segunda rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, con la actividad correspondiente a la primera etapa, que había sido pospuesta por cambios en la primera fase de la competencia en el Teatro de Verano. Tras la etapa, el jurado hizo su trabajo y se anunciaron los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla.
Con los nombres revelados, Daecpu también dio a conocer el cronograma de la ronda definitiva del Concurso, que recibe tres espectáculos por noche, cada día a partir de las 20.30.
La actividad se inauguró este sábado con las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y parodistas Caballeros, e iba a cerrarse el sábado 28. Pero la noticia de la muerte de Agustín Ríos, componente de Doña Bastarda, llevó a Daecpu y a la Intendencia a suspender la etapa del domingo en señal de duelo y a tomar otra decisión: reagendar la sexta etapa, que le corresponde a la Bastarda, para que el grupo tenga más tiempo de recuperarse.
En tanto, la actividad del lunes 23 fue suspendida por lluvias. Con ambas postergaciones, el fixture de la Liguilla se reajustó. Así, la Noche de Fallos sería en la madrugada del miércoles 4 de marzo.
El nuevo fixture de la Liguilla del Carnaval 2026
Etapa 1
Sábado, 21 Febrero
- Cayó la Cabra (murga)
- Un Título Viejo (murga)
- Caballeros (parodistas)
Domingo 22: etapa suspendida
Lunes 23: etapa suspendida
Etapa 4
Martes 24 de febrero
- Valores (soc. de negros y lubolos)
- Cyranos (humoristas)
- La Trasnochada (murga)
Etapa 5
Miércoles 25 de febrero
- La Compañía (revista)
- Falta y Resto (murga)
- Momosapiens (parodistas)
Jueves 26 de febrero: no hay etapa
Etapa 7
Viernes 27 de febrero
- Madame Gótica (revista)
- La Nueva Milonga (murga)
- Zingaros (parodistas)
Etapa 8
Sábado 28 de febrero
- Integración (soc. de negros y lubolos)
- Los Diablos Verdes (murga)
- La Gran Muñeca (murga)
Etapa 2 (reprogramada)
Domingo 1 de marzo
- Yambo Kenia (soc. de negros y lubolos)
- Sociedad Anónima (humoristas)
- Patos Cabreros (murga)
Etapa 6 (reprogramada)
Lunes 2 de marzo
- La Sara del Cordón (soc. de negros y lubolos)
- Los Rolin (humoristas)
- Doña Bastarda (murga)
Etapa 3 (reprogramada)
Martes 3 de marzo
- Tabú (revista)
- Queso Magro (murga)
- Los Muchachos (parodistas)
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