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El País TvShow Teatro y Carnaval

Fechas de la Liguilla del Carnaval 2026: nuevo fixture tras las suspensiones y cuándo será la Noche de Fallos

Hubo una nueva suspensión en el Concurso de Carnaval y otra vez se modificó el calendario de la Liguilla. Así quedaron las fechas ahora, incluyendo la de la esperada Noche de Fallos.

El País
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24/02/2026, 11:47
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Desfile de Carnaval 2026
Cayó la Cabra en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

El jueves 19 se completó la segunda rueda del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, con la actividad correspondiente a la primera etapa, que había sido pospuesta por cambios en la primera fase de la competencia en el Teatro de Verano. Tras la etapa, el jurado hizo su trabajo y se anunciaron los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla.

Con los nombres revelados, Daecpu también dio a conocer el cronograma de la ronda definitiva del Concurso, que recibe tres espectáculos por noche, cada día a partir de las 20.30.

Liguilla del Carnaval 2026: qué conjuntos clasificaron y cuándo empieza la última fase del Concurso

La actividad se inauguró este sábado con las murgas Cayó la Cabra y Un Título Viejo y parodistas Caballeros, e iba a cerrarse el sábado 28. Pero la noticia de la muerte de Agustín Ríos, componente de Doña Bastarda, llevó a Daecpu y a la Intendencia a suspender la etapa del domingo en señal de duelo y a tomar otra decisión: reagendar la sexta etapa, que le corresponde a la Bastarda, para que el grupo tenga más tiempo de recuperarse.

En tanto, la actividad del lunes 23 fue suspendida por lluvias. Con ambas postergaciones, el fixture de la Liguilla se reajustó. Así, la Noche de Fallos sería en la madrugada del miércoles 4 de marzo.

El nuevo fixture de la Liguilla del Carnaval 2026

Etapa 1
Sábado, 21 Febrero

  • Cayó la Cabra (murga)
  • Un Título Viejo (murga)
  • Caballeros (parodistas)

Domingo 22: etapa suspendida

Lunes 23: etapa suspendida

    Etapa 4
    Martes 24 de febrero

    • Valores (soc. de negros y lubolos)
    • Cyranos (humoristas)
    • La Trasnochada (murga)

    Etapa 5
    Miércoles 25 de febrero

    • La Compañía (revista)
    • Falta y Resto (murga)
    • Momosapiens (parodistas)

    Jueves 26 de febrero: no hay etapa

    Etapa 7
    Viernes 27 de febrero

    • Madame Gótica (revista)
    • La Nueva Milonga (murga)
    • Zingaros (parodistas)

    Etapa 8
    Sábado 28 de febrero

    • Integración (soc. de negros y lubolos)
    • Los Diablos Verdes (murga)
    • La Gran Muñeca (murga)

    Etapa 2 (reprogramada)
    Domingo 1 de marzo

    • Yambo Kenia (soc. de negros y lubolos)
    • Sociedad Anónima (humoristas)
    • Patos Cabreros (murga)

    Etapa 6 (reprogramada)
    Lunes 2 de marzo

    • La Sara del Cordón (soc. de negros y lubolos)
    • Los Rolin (humoristas)
    • Doña Bastarda (murga)

    Etapa 3 (reprogramada)
    Martes 3 de marzo

    • Tabú (revista)
    • Queso Magro (murga)
    • Los Muchachos (parodistas)
    Público mirando Carnaval en el Teatro de Verano.
    Público mirando Carnaval en el Teatro de Verano.
    Foto: Rodrigo Riera
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