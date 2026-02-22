Luto en el Carnaval: murió Agustín Ríos, de Doña Bastarda, y suspenden la etapa de la Liguilla en señal de duelo

A horas de haberse inaugurado la Liguilla, el Carnaval uruguayo fue golpeado por una triste noticia: la muerte de Agustín Ríos, componente de la murga Doña Bastarda, quien falleció este sábado, informó Carnaval del Futuro y confirmaron fuentes carnavaleras.

Tras conocerse la noticia, el tablado Monumental de la Costa anunció la suspensión de la programación que tenía prevista para esta noche, en señal de luto y solidaridad. "Desde Monumental de la Costa lamentamos y acompañamos a Doña Bastarda en este difícil momento tras el conocimiento de la noticia del fallecimiento de Agustín Ríos. Nuestro más sentido pésame para sus amigos, familiares y compañeros", anunciaron.

El tablado del Club Malvín tomó la misma decisión. "Un abrazo enorme a Doña Bastarda y a toda la familia de Agus. Un tipo amable, cercano, cálido, de esos que se hacían un ratito en la puerta del tablado para charlar, para saludar, para estar. Siempre una sonrisa. Siempre unas palabras para Bru. De corazón, lo sentimos muchísimo".

Inmediatamente después llegó el anuncio oficial de la Intendencia de Montevideo, que junto con Daecpu resolvió suspender la etapa de la Liguilla correspondiente a esta noche, que iban a protagonizar la comparsa Yambo Kenia, humoristas Sociedad Anónima y la murga Patos Cabreros.

"En virtud de los hechos de público conocimiento se resuelve suspender la etapa del día de la fecha. La misma será reprogramada", informaron.

Peke Sander, comunicadora y una de las referentes de la cobertura de Carnaval de cada temporada, fue de las primeras en pronunciarse tras la noticia. "No se puede creer. Que en paz descanses, Agustín. Abrazo a su familia, amigos y a la gente de la Doña", escribió en sus redes.

No se puede creer. Que en paz descanses, Agustín. Abrazo a su familia, amigos y a la gente de la Doña. https://t.co/gibtJrHVI4 — Peke Sander (@PekeSander) February 22, 2026

Doña Bastarda es la vigente campeona de la categoría murgas y se perfila para repetir el título con uno de los espectáculos más poderosos de la temporada. Debe volver al Teatro de Verano este jueves, para concretar su pasada por la Liguilla. Agustín Ríos era uno de los bajos de la cuerda de segundos del conjunto y había debutado en Carnaval en 2011, de la mano de la murga La Lunática.