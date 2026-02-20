Exintegrante de Los Adams y el polémico motivo por el que se alejó del conjunto: "No corresponde a mis valores"

Luego de renunciar al conjunto de parodistas Adams a través de un comunicado público en noviembre, la cantante Julieta Bechi volvió a referirse a su polémica desvinculación. Lo hizo en el programa Somos las Wachas (Aweno), donde profundizó en los motivos que la llevaron a dejar el conjunto de parodistas luego de dos meses de ensayo.

Bechi explicó que el conflicto surgió cuando se le comunicó que los niños no podrían subir al ómnibus durante el mes de febrero. Para la artista, esta restricción resultaba inviable dada la edad de su hija. "Mi bebé tiene un año. Yo doy la teta. Es algo que ellos tenían súper claro. Estoy separada del papá, entonces hay tres noches por semana que no duerme conmigo. Era poder llevarla una o dos veces por semana para que me pudiera ver al final del día", expresó.

Ante la rigidez de la norma, la cantante decidió priorizar su bienestar emocional y el de su hija: "Si estas son sus reglas está bien, pero yo no puedo acatar esto. Hubiera ido todos los días con un mal humor terrible sabiendo que estaba en un lugar que no corresponde a mis valores".

Durante la charla, Bechi fue crítica con las justificaciones dadas por el conjunto —que incluyeron supuestas normas de INAU o incidentes pasados— y apuntó contra la doble vara en el ambiente del Carnaval. "Me enoja cuando se dice 'es un trabajo y al trabajo no se puede llevar a los hijos'. Si esto es un trabajo, yo tampoco voy con mi vieja al trabajo o con un amigo. Y eso sí se puede, y también se puede tomar alcohol y fumar adentro", cuestionó.

En el mismo sentido, criticó el presunto doble discurso en torno a la igualdad de género: "El panfleto de 'hagámosle lugar a la mujer' no sirve de nada si no tenés en cuenta las necesidades de la mujer, sus procesos y la maternidad".

Julieta Bechi con su bebé.

"Hay mujeres que lamentablemente se tienen que quedar sin estar de acuerdo con lo que se les está planteando y pasan un Carnaval horrible porque precisan la guita. Respeto pero no puedo avalar esto bajo ningún punto de vista. No quiero pertenecer a este lugar", concluyó.

Mientras la polémica por la baja de Bechi sigue latente, los Adams concursaron este año con parodias de "Merlina" y "Forever Young". En la segunda rueda, el conjunto logró un momento de alta sensibilidad con un homenaje a Cacho De la Cruz a cargo de Luis Alberto Carballo. Pese a este impacto emocional, el grupo no logró la clasificación a la Liguilla.