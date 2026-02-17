El homenaje de una figura de Canal 4 a Cacho de la Cruz en el Concurso de Carnaval y la reacción de Maxi

La noche del domingo tuvo uno de esos momentos que exceden la competencia. En la segunda pasada de Adams por el Teatro de Verano, el conjunto de Hugo Ligrone sorprendió al público con la irrupción de Luis Alberto Carballo, actor y conductor de Algo Contigo (Canal 4), quien se sumó al espectáculo y terminó protagonizando un emotivo homenaje a Cacho de la Cruz.

Carballo no había estado en la primera rueda, aunque figuraba en la ficha técnica como parte del equipo de letristas. Según explicó en la previa al ciclo radial Carnaval del Futuro (CX36), su incorporación estaba definida “hace meses”, pero en enero tenía otros compromisos que le impedían ensayar. “Venir a improvisar a la primera rueda no estaba bueno”, señaló. En los días previos a la segunda pasada se sumó a tablados y preparó su estreno en el Concurso Oficial.

En plena parodia de Merlina, cuando el personaje de Homero Adams (Cacho Denis) preguntó “¿Dónde está Dedos?”, apareció Carballo desde escena protestando en broma: “No era el arreglo, no voy a hacer de Dedos. Tanto quilombo para hacer de Dedos. Mirá cómo me vestí”. La platea celebró el juego y el trío que completó con "Cucuzú" Brilka y Denis, con quienes ya había brillado el año pasado en el mismo conjunto.

Más adelante, en la parodia de Forever Young —el musical de ancianos rockeros—, irrumpió desde la platea baja para pedir un aplauso para Figuretti, el personaje que interpretó con Araca la Cana en 1997 y que le valió el primer premio. “Subo, me toca, yo me anoté”, lanzó, en referencia a que estaba inscripto formalmente para poder actuar esa noche. Durante la actuación volvió a encarnar a la entrañable Mamá Cora, personaje que había hecho en 2015 con Los Muchachos en la parodia de Esperando la carroza.

Luis Alberto Carballo en la piel de Cacho de la Cruz con Adams en el Teatro de Verano. Foto: captura de pantalla

Pero el momento más emotivo llegó sobre el final. En escena apareció la clásica boina de Cacho Bochinche. “¿Se acuerdan de los temas de él?”, preguntó Cacho Denis. Entonces Carballo reapareció cantando: “Con la tapa de cacerola, con dos cucharas y un viejo tambor…”. Se metió entre el público, agitó a la platea y pidió que hicieran ruido “hasta que se quejen los vecinos”, mientras en la pantalla se proyectaba una imagen de Cacho.

"Despiértense un poco, vamos", pidió al auditorio. El aplauso fue cerrado y sostenido para el humorista, actor y productor fallecido el 7 de noviembre, cuya figura marcó a generaciones en el Río de la Plata.

En la tribuna estaba Diego Sorondo, amigo íntimo de la familia De la Cruz y mánager de su hijo Maxi, quien compartió un video en sus redes: “El gran Carballo y los Adams recordando y homenajeando al querido Cacho”, escribió.

Maxi de la Cruz no pudo estar presente porque se encontraba de vacaciones en Mar del Plata antes de encarar un año cargado de proyectos en televisión, cine y teatro en calle Corrientes. Sin embargo, siguió la función a la distancia: publicó una foto del televisor y agradeció el gesto. “Gracias Carballo y a todos parodistas Adams por el recuerdo”, expresó.