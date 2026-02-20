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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 20 de febrero de 2026: programación completa para ir a ver Carnaval este viernes

La fiesta carnavalera continúa por toda la ciudad mientras la Liguilla ya se empieza a palpitar. Un repaso a todo lo que hay para ver hoy en los diferentes escenarios de Montevideo.

El País
El País
20/02/2026, 02:37
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Desfile de Carnaval 2026
Cayó la Cabra en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

Llega un nuevo viernes de verano y el Carnaval sigue esparcido por toda la ciudad de Montevideo, con varios tablados en funcionamiento. Aquí, un repaso a la agenda para esta noche, llena de opciones.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

El conjunto de Carnaval que nació entre meriendas, regalan guitarras e hicieron llorar al Fata Delgado

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Social Club, Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Más que Lonja, Los Diablos Verdes, La Nueva Milonga.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Carambola, Queso Magro, A la Bartola, Caballeros, La Trasnochada.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Momosapiens, Don Bochinche y Cía, House, Zíngaros, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Madame Gótica, Los Adams, Doña Bastarda, Queso Magro.
Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Jorge, Curtidores de Hongos, La Trasnochada, Zíngaros.
Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Zíngaros, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Margarita, La Trasnochada.
Desde $ 450. Hay promociones.

ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Integración, Mi Vieja Mula, Zíngaros, Don Bochinche y Cía.
Redtickets, $ 130.

ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
Más que Lonja, Los Chobys, Un Título Viejo, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.

ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
La Margarita, Herencia Ancestral, Madame Gótica, Un Título Viejo.
Entradas a $ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
Tabú, Los Rolin, Momosapiens, De Todas Partes.
Entradas a $ 120.

LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
Caballeros, Tabú, La Trasnochada, Momosapiens.
Entradas a $ 120.

MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
Jorge, Momosapiens, Tabú, Caballeros.
Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Herencia Ancestral, Los Muchachos, Los Chobys, La Nueva Milonga.
$ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Madame Gótica, Un Título Viejo, Patos Cabreros, Cayó la Cabra.
$ 120.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Valores, Jardín del Pueblo, Diablos Verdes, Queso Magro, Doña Bastarda.
$ 120.

PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
Patos Cabreros, Doña Bastarda, Los Muchachos, Más que Lonja.
$ 120.

PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
La Trasnochada, La Compañía, Un Título Viejo, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.

TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
La Mojigata, La Margarita, De Todas Partes, Mi Vieja Mula.
Entradas a $ 120.

TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Géminis, Caballeros, La Mojigata, Carambola.
Entradas a $ 120.

CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Grecia y Holanda. Desde 20.00.
Los Chobys, La Nueva Milonga, Valores.
Entrada libre.

ESCENARIOS MÓVILES
No remite dirección. Desde 20.50.
La Compañía, Los Chobys, Cayó la Cabra.
Gratis.

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