Tablados para hoy 20 de febrero de 2026: programación completa para ir a ver Carnaval este viernes
La fiesta carnavalera continúa por toda la ciudad mientras la Liguilla ya se empieza a palpitar. Un repaso a todo lo que hay para ver hoy en los diferentes escenarios de Montevideo.
Llega un nuevo viernes de verano y el Carnaval sigue esparcido por toda la ciudad de Montevideo, con varios tablados en funcionamiento. Aquí, un repaso a la agenda para esta noche, llena de opciones.
A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Social Club, Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Más que Lonja, Los Diablos Verdes, La Nueva Milonga.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Carambola, Queso Magro, A la Bartola, Caballeros, La Trasnochada.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Momosapiens, Don Bochinche y Cía, House, Zíngaros, Falta y Resto.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Madame Gótica, Los Adams, Doña Bastarda, Queso Magro.
Redtickets, desde $ 170.
TEATRO MOVIE
L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.
Jorge, Curtidores de Hongos, La Trasnochada, Zíngaros.
Desde $ 300, web.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Zíngaros, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Margarita, La Trasnochada.
Desde $ 450. Hay promociones.
ANFITEATRO CANARIO LUNA
Larrañaga y Serrato. A las 20.
Integración, Mi Vieja Mula, Zíngaros, Don Bochinche y Cía.
Redtickets, $ 130.
ALMACÉN MACANUDOS
Gualconda 3327. Desde 20.50.
Más que Lonja, Los Chobys, Un Título Viejo, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.
ARBOLITO - EL TEJANO
Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.
La Margarita, Herencia Ancestral, Madame Gótica, Un Título Viejo.
Entradas a $ 120.
CÉSAR GALLO DURÁN
Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.
Tabú, Los Rolin, Momosapiens, De Todas Partes.
Entradas a $ 120.
LAS ACACIAS
Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.
Caballeros, Tabú, La Trasnochada, Momosapiens.
Entradas a $ 120.
MOLINO DEL GALGO
Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.
Jorge, Momosapiens, Tabú, Caballeros.
Entradas a $ 120.
MONTE DE LA FRANCESA
Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.
Herencia Ancestral, Los Muchachos, Los Chobys, La Nueva Milonga.
$ 120.
MUSEO DEL CARNAVAL
Rambla y Maciel. A las 20.00.
Madame Gótica, Un Título Viejo, Patos Cabreros, Cayó la Cabra.
$ 120.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
Valores, Jardín del Pueblo, Diablos Verdes, Queso Magro, Doña Bastarda.
$ 120.
PARQUE DE LOS FOGONES
Av. Millán 5109. A las 20.50.
Patos Cabreros, Doña Bastarda, Los Muchachos, Más que Lonja.
$ 120.
PASO DE LAS DURANAS
Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.
La Trasnochada, La Compañía, Un Título Viejo, Patos Cabreros.
Entradas a $ 120.
TEATRO LAVALLEJA
Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.
La Mojigata, La Margarita, De Todas Partes, Mi Vieja Mula.
Entradas a $ 120.
TEATRO FLOR DE MAROÑAS
Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.
Géminis, Caballeros, La Mojigata, Carambola.
Entradas a $ 120.
CARNAVAL DE A PIE
Hoy: Grecia y Holanda. Desde 20.00.
Los Chobys, La Nueva Milonga, Valores.
Entrada libre.
ESCENARIOS MÓVILES
No remite dirección. Desde 20.50.
La Compañía, Los Chobys, Cayó la Cabra.
Gratis.
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