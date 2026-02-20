Tablados para hoy 20 de febrero de 2026: programación completa para ir a ver Carnaval este viernes

Llega un nuevo viernes de verano y el Carnaval sigue esparcido por toda la ciudad de Montevideo, con varios tablados en funcionamiento. Aquí, un repaso a la agenda para esta noche, llena de opciones.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Social Club, Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Más que Lonja, Los Diablos Verdes, La Nueva Milonga.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Carambola, Queso Magro, A la Bartola, Caballeros, La Trasnochada.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Momosapiens, Don Bochinche y Cía, House, Zíngaros, Falta y Resto.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Madame Gótica, Los Adams, Doña Bastarda, Queso Magro.

Redtickets, desde $ 170.

TEATRO MOVIE

L. A. de Herrera 1290, Montevideo Shopping. Desde las 20.00.

Jorge, Curtidores de Hongos, La Trasnochada, Zíngaros.

Desde $ 300, web.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

La Sara del Cordón, Don Bochinche y Cía, Zíngaros, La Mojigata, Curtidores de Hongos, La Margarita, La Trasnochada.

Desde $ 450. Hay promociones.

ANFITEATRO CANARIO LUNA

Larrañaga y Serrato. A las 20.

Integración, Mi Vieja Mula, Zíngaros, Don Bochinche y Cía.

Redtickets, $ 130.

ALMACÉN MACANUDOS

Gualconda 3327. Desde 20.50.

Más que Lonja, Los Chobys, Un Título Viejo, Patos Cabreros.

Entradas a $ 120.

ARBOLITO - EL TEJANO

Carlos María Ramírez 867. Desde 20.50.

La Margarita, Herencia Ancestral, Madame Gótica, Un Título Viejo.

Entradas a $ 120.

CÉSAR GALLO DURÁN

Av. de la Aljaba y Cipo. Desde 20.50.

Tabú, Los Rolin, Momosapiens, De Todas Partes.

Entradas a $ 120.

LAS ACACIAS

Bagé 3790 y Gral Flores. Desde 20.50.

Caballeros, Tabú, La Trasnochada, Momosapiens.

Entradas a $ 120.

MOLINO DEL GALGO

Pan de Azúcar 2397. Desde 20.50.

Jorge, Momosapiens, Tabú, Caballeros.

Entradas a $ 120.

MONTE DE LA FRANCESA

Teatro de Verano de Colón. A las 20.50.

Herencia Ancestral, Los Muchachos, Los Chobys, La Nueva Milonga.

$ 120.

MUSEO DEL CARNAVAL

Rambla y Maciel. A las 20.00.

Madame Gótica, Un Título Viejo, Patos Cabreros, Cayó la Cabra.

$ 120.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

Valores, Jardín del Pueblo, Diablos Verdes, Queso Magro, Doña Bastarda.

$ 120.

PARQUE DE LOS FOGONES

Av. Millán 5109. A las 20.50.

Patos Cabreros, Doña Bastarda, Los Muchachos, Más que Lonja.

$ 120.

PASO DE LAS DURANAS

Pedro Trápani 1350. Desde 20.00.

La Trasnochada, La Compañía, Un Título Viejo, Patos Cabreros.

Entradas a $ 120.

TEATRO LAVALLEJA

Av. de las Instrucciones 1435. Desde 20.50.

La Mojigata, La Margarita, De Todas Partes, Mi Vieja Mula.

Entradas a $ 120.

TEATRO FLOR DE MAROÑAS

Manuel Acosta 3099. Desde 20.50.

Géminis, Caballeros, La Mojigata, Carambola.

Entradas a $ 120.

CARNAVAL DE A PIE

Hoy: Grecia y Holanda. Desde 20.00.

Los Chobys, La Nueva Milonga, Valores.

Entrada libre.

ESCENARIOS MÓVILES

No remite dirección. Desde 20.50.

La Compañía, Los Chobys, Cayó la Cabra.

Gratis.

