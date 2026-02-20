Liguilla del Carnaval 2026: qué conjuntos clasificaron y cuándo empieza la última fase del Concurso
En la madrugada se anunciaron los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla de este Carnaval, que comenzará de forma inminente y definirá los cinco primeros premios de la fiesta. Los detalles.
El jueves se concretó finalmente la última jornada de la segunda rueda del Carnaval y, tras las actuaciones finales, el jurado tomó nota y definió a los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla, la instancia definitoria de la fiesta popular y que se realizará desde este fin de semana en el Teatro de Verano.
Diez murgas, cuatro conjuntos de parodistas, tres revistas, tres humoristas y cuatro comparsas siguen adelante de camino a los primeros premios de cada categoría y listos para hacer su actuación final en el Ramón Collazo.
Con los 24 elegidos, se informó que la Liguilla comenzará este sábado 21 de febrero en el Teatro de Verano, a partir de las 20.30. Irán tres conjuntos por día y las entradas se conseguirán en Abitab.
De no haber ninguna suspensión, la ronda terminará el sábado 28 y los fallos se conocerán en la madrugada del domingo 1 de marzo.
Quiénes clasificaron a la Liguilla 2026 del Carnaval
MURGAS
- Cayó la Cabra
- Doña Bastarda
- Falta y Resto
- La Gran Muñeca
- La Nueva Milonga
- La Trasnochada
- Los Diablos Verdes
- Patos Cabreros
- Queso Magro
- Un Título Viejo
PARODISTAS
- Caballeros
- Los Muchachos
- Momosapiens
- Zíngaros
REVISTAS
- La Compañía
- Madame Gótica
- Tabú
HUMORISTAS
- Cyranos
- Los Rolin
- Sociedad Anónima
SOCIEDADES DE NEGROS Y LUBOLOS
- Integración
- La Sara del Cordón
- Valores
- Yambo Kenia
-
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