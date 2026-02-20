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El País TvShow Teatro y Carnaval

Liguilla del Carnaval 2026: qué conjuntos clasificaron y cuándo empieza la última fase del Concurso

En la madrugada se anunciaron los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla de este Carnaval, que comenzará de forma inminente y definirá los cinco primeros premios de la fiesta. Los detalles.

El País
El País
20/02/2026, 07:54
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Desfile de Carnaval 2026
La Gran Muñeca en el Desfile Inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

El jueves se concretó finalmente la última jornada de la segunda rueda del Carnaval y, tras las actuaciones finales, el jurado tomó nota y definió a los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla, la instancia definitoria de la fiesta popular y que se realizará desde este fin de semana en el Teatro de Verano.

Diez murgas, cuatro conjuntos de parodistas, tres revistas, tres humoristas y cuatro comparsas siguen adelante de camino a los primeros premios de cada categoría y listos para hacer su actuación final en el Ramón Collazo.

Fechas de la Liguilla del Carnaval 2026: nuevo fixture tras las suspensiones y cuándo será la Noche de Fallos

Con los 24 elegidos, se informó que la Liguilla comenzará este sábado 21 de febrero en el Teatro de Verano, a partir de las 20.30. Irán tres conjuntos por día y las entradas se conseguirán en Abitab.

De no haber ninguna suspensión, la ronda terminará el sábado 28 y los fallos se conocerán en la madrugada del domingo 1 de marzo.

Tablados para hoy 20 de febrero de 2026: programación completa para ir a ver Carnaval este viernes

Quiénes clasificaron a la Liguilla 2026 del Carnaval

MURGAS

  • Cayó la Cabra
  • Doña Bastarda
  • Falta y Resto
  • La Gran Muñeca
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Los Diablos Verdes
  • Patos Cabreros
  • Queso Magro
  • Un Título Viejo

PARODISTAS

  • Caballeros
  • Los Muchachos
  • Momosapiens
  • Zíngaros

REVISTAS

  • La Compañía
  • Madame Gótica
  • Tabú

HUMORISTAS

  • Cyranos
  • Los Rolin
  • Sociedad Anónima

SOCIEDADES DE NEGROS Y LUBOLOS

  • Integración
  • La Sara del Cordón
  • Valores
  • Yambo Kenia
Desfile de Carnaval 2026
Valores en el Desfile inaugural de Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País
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