Liguilla del Carnaval 2026: qué conjuntos clasificaron y cuándo empieza la última fase del Concurso

El jueves se concretó finalmente la última jornada de la segunda rueda del Carnaval y, tras las actuaciones finales, el jurado tomó nota y definió a los 24 conjuntos clasificados a la Liguilla, la instancia definitoria de la fiesta popular y que se realizará desde este fin de semana en el Teatro de Verano.

Diez murgas, cuatro conjuntos de parodistas, tres revistas, tres humoristas y cuatro comparsas siguen adelante de camino a los primeros premios de cada categoría y listos para hacer su actuación final en el Ramón Collazo.

Con los 24 elegidos, se informó que la Liguilla comenzará este sábado 21 de febrero en el Teatro de Verano, a partir de las 20.30. Irán tres conjuntos por día y las entradas se conseguirán en Abitab.

De no haber ninguna suspensión, la ronda terminará el sábado 28 y los fallos se conocerán en la madrugada del domingo 1 de marzo.

Quiénes clasificaron a la Liguilla 2026 del Carnaval

MURGAS



Cayó la Cabra

Doña Bastarda

Falta y Resto

La Gran Muñeca

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Los Diablos Verdes

Patos Cabreros

Queso Magro

Un Título Viejo

PARODISTAS



Caballeros

Los Muchachos

Momosapiens

Zíngaros

REVISTAS



La Compañía

Madame Gótica

Tabú

HUMORISTAS



Cyranos

Los Rolin

Sociedad Anónima

SOCIEDADES DE NEGROS Y LUBOLOS



Integración

La Sara del Cordón

Valores

Yambo Kenia