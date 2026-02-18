El conmovedor homenaje en silencio para despedir al director de comparsa que murió en el Carnaval de Melo

La muerte del director de una comparsa conmocionó este año al Carnaval de Melo. Javier Andrade, de 42 años y director del conjunto Unidos por el Samba, murió el fin de semana justo después de completar el recorrido por la calle Aparicio Saravia junto con su agrupación.

Según informaron medios locales, Andrade se descompensó y fue asistido en el lugar, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

La noticia causó un fuerte impactó en medio de una de las principales fiestas populares del país, y la pérdida de Andrade, considerado un referente en el ambiente carnavalero melense y también por su trabajo por la cultura, atravesó esta semana de Carnaval y dejó huella.

Es que horas más tarde de su trágico fallecimiento, su conjunto decidió homenajearlo volviendo a la calle, pero esta vez de una conmovedora e inusual manera: en completo silencio.

Javier Andrade, director de la comparsa Unidos por el samba. Foto: redes sociales

El lunes, en el tercer día del Carnaval, Unidos por el Samba regresó al evento. Sin sus trajes, pero con el sonido de la batería de la escuela de samba marcando el pulso, la procesión la abrieron el padre y las hermanas de Javier, seguidos de todos sus componentes. El grupo abrió su recorrido con una pancarta que decía: "En homenaje a Javier. Por siempre en nuestro Carnaval".

En la transmisión oficial del desfile, Franco, uno de los integrantes de la comparsa y también familia de Javier, dialogó con el movilero que cubría el evento y dijo: "Quiero agradecerle al pueblo la despedida a mi hermano de esta manera. Es lo que a él le gustaba, lo que él soñaba".

Del evento también participó Sofía, la pareja de Javier, quien no pudo contener el llanto mientras tocaba una percusión en honor a su marido. Las lágrimas fueron inevitables para varios de los integrantes del grupo, que despidieron juntos y haciendo lo que más les gusta a quien fuera su director, protagonizando la imagen más especial de este Carnaval de Melo.