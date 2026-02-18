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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 18 de febrero de 2026: programación completa para este miércoles y agenda del Teatro de Verano

Esta noche se concretará la décima etapa de la segunda rueda de la Liguilla, con la murga Doña Bastarda como broche de oro. Los detalles y el resto de la actividad carnavalera en tablados.

El País
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18/02/2026, 02:33
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Murga Doña Bastarda
Murga Doña Bastarda en el Desfile Inaugural del Carnaval 2026.
Foto: Natalia Rovira / El País

La segunda rueda del Carnaval está a punto de terminar. Esta noche, el Teatro de Verano Ramón Collazo recibirá la actividad correspondiente a la décima etapa, y la fase se completaría mañana con la actividad pospuesta de la que debería haber sido la primera fecha, que incluye a revista House, humoristas Social Club, la murga Un Título Viejo y parodistas Zíngaros.

Pero además de la competencia, algunos tablados también ofrecen actividad por la ciudad.

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A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Etapa 10 de la segunda rueda:

  • La Sara del Cordón (comparsa)
  • Jardín del Pueblo (murga)
  • Cyranos (humoristas)
  • Doña Bastarda (murga)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Gente Grande, Queso Magro, A la Bartola, Cayó la Cabra, Un Título Viejo.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Géminis, Los Muchachos, Caballeros, Momosapiens, Zíngaros.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Falta y Resto, Los Rolin, La Gran Muñeca, Momosapiens.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Los Diablos Verdes, Social Club, Queso Magro, Cayó la Cabra.
Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Margarita, Caballeros, Yambo Kenia, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Falta y Resto.
Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.
House, Social Club, Gente Grande, Los Muchachos, Los Diablos Verdes.
$ 120.

CARNAVAL DE A PIE
Plaza del Molino, Camilo Cibils y Federico Capurro. Desde 20.00.
Mi Vieja Mula, Los Adams, Más que Lonja.
Gratis.

ESCENARIOS MÓVILES
Magariños Cervantes y Grauert. A las 20.00.
Los Diablos Verdes, Zíngaros, Don Bochinche y Cía.
Entrada libre.

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