Tablados para hoy 18 de febrero de 2026: programación completa para este miércoles y agenda del Teatro de Verano

La segunda rueda del Carnaval está a punto de terminar. Esta noche, el Teatro de Verano Ramón Collazo recibirá la actividad correspondiente a la décima etapa, y la fase se completaría mañana con la actividad pospuesta de la que debería haber sido la primera fecha, que incluye a revista House, humoristas Social Club, la murga Un Título Viejo y parodistas Zíngaros.

Pero además de la competencia, algunos tablados también ofrecen actividad por la ciudad.

A continuación, la programación completa para esta noche, con todas las direcciones, precios y actuaciones.

La etapa del Concurso de Carnaval de hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Etapa 10 de la segunda rueda:



La Sara del Cordón (comparsa)

Jardín del Pueblo (murga)

Cyranos (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Desde $ 320, en venta en Abitab.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Gente Grande, Queso Magro, A la Bartola, Cayó la Cabra, Un Título Viejo.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Géminis, Los Muchachos, Caballeros, Momosapiens, Zíngaros.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Falta y Resto, Los Rolin, La Gran Muñeca, Momosapiens.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Los Diablos Verdes, Social Club, Queso Magro, Cayó la Cabra.

Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

La Margarita, Caballeros, Yambo Kenia, La Trasnochada, La Gran Muñeca, Falta y Resto.

Desde $ 450. Hay promociones.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta Y Tembeta. A las 20.00.

House, Social Club, Gente Grande, Los Muchachos, Los Diablos Verdes.

$ 120.

CARNAVAL DE A PIE

Plaza del Molino, Camilo Cibils y Federico Capurro. Desde 20.00.

Mi Vieja Mula, Los Adams, Más que Lonja.

Gratis.

ESCENARIOS MÓVILES

Magariños Cervantes y Grauert. A las 20.00.

Los Diablos Verdes, Zíngaros, Don Bochinche y Cía.

Entrada libre.