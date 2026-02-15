Salú Carnaval: Juego de cartas no solo para carnavaleros que desafía con trivias, canciones populares y mímica
El guionista Christian "Hueso" Ibarzabal y la maquilladora Laura Díaz crearon un juego de mesa para el que no es necesario saber de Carnaval. Hay que responder preguntas o saber canciones populares.
Los amantes del Carnaval saben bien quién es Christian “Hueso” Ibarzabal. Reconocido letrista, con varios premios en su haber —los más recientes con la murga Asaltantes con Patente en 2022 y 2023—y guionista teatral, quizás no muchos sepan que de niño le gustaba crear juegos de mesa para sus amigos. “Los hacía con cartoncitos”, dice.
De esa mezcla de Carnaval y juegos de la niñez, surgió Salú Carnaval, un juego de cartas que creó junto a su esposa, Laura Díaz —maquilladora de conjuntos en su momento— motivados por lo que pasaba muchas noches en su casa, cuando los amigos de su hija Agustina (16 años) iban a comer un asado.
“Ella participa en el Carnaval de las Promesas y venían sus compañeros, todos fanáticos del Carnaval, y empezábamos a jugar a preguntas y respuestas”, cuenta Christian. “Y un día, trasnochados conversando con Laura, dijimos: ‘podríamos conectarnos con la gente de Chau Pantallas y hacer algo’”, agrega sobre cómo se terminó de encaminar la idea. Con la ayuda de estos expertos en crear actividades, juegos y productos que saquen a los niños y adolescentes de la adicción a las pantallas, fueron diseñando un juego para toda la familia que fue ilustrado por Felipe Echeverría.
“Chau Pantallas nos transmitió la inquietud de que el juego sea para todo aquel que quiera acercarse, o sea que no tenés por qué saber de Carnaval ni ser erudito en el tema, sino que está pensado para integrar. Es para quien sepa y para quien quiera saber de Carnaval”, destaca su creador.
Christian aclara que las preguntas son en su mayoría de conocimiento general, por más que pueda haber algunas más específicas para conocedores del tema (ver recuadro).
“Son de canciones típicas del Carnaval o de la murga canción, de Tabaré Cardozo o Pitufo Lombardo… las tiene todo el mundo en la cabeza. Es algo que atraviesa a todos”, señala.
La idea la venían gestando desde el año pasado. Chau Pantallas les dio el empujón que les faltaba y quedó pronto para su lanzamiento, que se dio el pasado 5 de febrero y fue anunciado en redes.
A Salú Carnaval se lo puede encontrar en la web chaupantallas.com y todos los puntos de venta que este grupo maneja, y por estos días está disponible en la mayoría de los tablados comerciales.
“Este mes estuvimos jugando con mis hijos —tiene otro hijo, Emiliano, de 11 años—, testeando, mejorando las preguntas ... en ese plan”, comenta sobre el primer juego de caja que tiene la oportunidad de hacer industrialmente y que lo tiene muy entusiasmado.
Trivia clásica o competencia
“El juego tiene preguntas y respuestas, mímica, canto... de todo un poco”, dice Christian “Hueso” Ibarzabal al describir la mecánica de Salú Carnaval.
Viene con 250 cartas que permiten jugarlo de dos maneras: como si fuera una simple trivia o con un reglamento en el que hay ganadores y premios.
En este último caso, se forman dos o más equipos y se participa en cuatro categorías. Una es “La pregunta de aquel niño”, que son preguntas de información general sobre Carnaval que se pueden contestar haciendo uso de la múltiple opción.
Otra es el “Karaoke murguero”, un compilado de todas las canciones célebres del Carnaval y de la murga canción. “Un equipo menciona una parte de la canción y el otro la tiene que terminar”, explica Christian.
La tercera categoría es “Te conozco mascarita”, que es al estilo “Dígalo con mímica” y se juega con tarjetas que refieren a conocidas figuras de esta fiesta popular. El equipo que saca la tarjeta debe hacer que el otro adivine de quién se trata, ya sea imitando al personaje o describiéndolo (se dan sugerencias).
Por último está la categoría sobre el Concurso Oficial, “Podios y trofeos”, que requiere un poco más de conocimientos o involucramiento con el Carnaval porque se formulan preguntas sobre posiciones, ganadores y datos que van por ese lado.
El juego tiene un trofeo que es “un bombo, un platillo y un redoblante”. “Hay que conseguir tres de cada uno para ganar”, detalla el creador al tiempo que agrega que dentro de las reglas hay más desafíos o caminos que se pueden tomar, como la posibilidad de robarle al otro equipo, lo que hace al juego mucho más desafiante y entretenido.
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