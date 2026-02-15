Salú Carnaval: Juego de cartas no solo para carnavaleros que desafía con trivias, canciones populares y mímica

Los amantes del Carnaval saben bien quién es Christian “Hueso” Ibarzabal. Reconocido letrista, con varios premios en su haber —los más recientes con la murga Asaltantes con Patente en 2022 y 2023—y guionista teatral, quizás no muchos sepan que de niño le gustaba crear juegos de mesa para sus amigos. “Los hacía con cartoncitos”, dice.

De esa mezcla de Carnaval y juegos de la niñez, surgió Salú Carnaval, un juego de cartas que creó junto a su esposa, Laura Díaz —maquilladora de conjuntos en su momento— motivados por lo que pasaba muchas noches en su casa, cuando los amigos de su hija Agustina (16 años) iban a comer un asado.

“Ella participa en el Carnaval de las Promesas y venían sus compañeros, todos fanáticos del Carnaval, y empezábamos a jugar a preguntas y respuestas”, cuenta Christian. “Y un día, trasnochados conversando con Laura, dijimos: ‘podríamos conectarnos con la gente de Chau Pantallas y hacer algo’”, agrega sobre cómo se terminó de encaminar la idea. Con la ayuda de estos expertos en crear actividades, juegos y productos que saquen a los niños y adolescentes de la adicción a las pantallas, fueron diseñando un juego para toda la familia que fue ilustrado por Felipe Echeverría.

“Chau Pantallas nos transmitió la inquietud de que el juego sea para todo aquel que quiera acercarse, o sea que no tenés por qué saber de Carnaval ni ser erudito en el tema, sino que está pensado para integrar. Es para quien sepa y para quien quiera saber de Carnaval”, destaca su creador.

Christian aclara que las preguntas son en su mayoría de conocimiento general, por más que pueda haber algunas más específicas para conocedores del tema (ver recuadro).

“Son de canciones típicas del Carnaval o de la murga canción, de Tabaré Cardozo o Pitufo Lombardo… las tiene todo el mundo en la cabeza. Es algo que atraviesa a todos”, señala.

La idea la venían gestando desde el año pasado. Chau Pantallas les dio el empujón que les faltaba y quedó pronto para su lanzamiento, que se dio el pasado 5 de febrero y fue anunciado en redes.

A Salú Carnaval se lo puede encontrar en la web chaupantallas.com y todos los puntos de venta que este grupo maneja, y por estos días está disponible en la mayoría de los tablados comerciales.

“Este mes estuvimos jugando con mis hijos —tiene otro hijo, Emiliano, de 11 años—, testeando, mejorando las preguntas ... en ese plan”, comenta sobre el primer juego de caja que tiene la oportunidad de hacer industrialmente y que lo tiene muy entusiasmado.