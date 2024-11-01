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Analia Filosi

Analía Filosi

Periodista de la sección Domingo

Analía Filosi es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UCU) y periodista del diario El País desde 1994, actualmente en el suplemento Domingo y la sección La Última del diario. Antes trabajó en la revista Sábado Show y en la sección “La ciudad y su gente”. Colaboró con las secciones Educación y Ciudades, fue parte del staff de “En la recta final” (cobertura campaña de las elecciones nacionales de 1999) y trabajó en los suplementos especiales “85 años del diario El País” y “Copa América 1995”. Trabajó en Radio Rural, el programa “Deporte Total” (Canal 10) y el portal Terra Uruguay del grupo español Telefónica.

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