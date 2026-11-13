Los avances en la insuficiencia cardíaca incluyen una detección más temprana y nuevas opciones de tratamiento

"El nuevo enfoque consiste en diagnosticar la insuficiencia cardíaca antes de que aparezcan los síntomas”. La frase pertenece al doctor José Nativi, cardiólogo especializado en trasplantes cardíacos de Clínica Mayo que en un encuentro con periodistas latinoamericanos del que participó El País expuso sobre los más recientes avances en una de las complicaciones más frecuentes de las enfermedades cardíacas. Recordemos que estas últimas son la principal causa de muerte en el mundo.

“El corazón es una bomba cuya función es mover sangre a través del cuerpo. Cuando no puede moverla, ya sea porque el corazón se debilita o porque se agranda, le llamamos insuficiencia cardíaca”, explicó el especialista.

Las causas son muchas, pero la principal es la enfermedad coronaria. “Es cuando placas de colesterol se depositan en los vasos sanguíneos del corazón y producen infartos”, señaló.

La insuficiencia también puede deberse a infecciones, variaciones genéticas o a la proteína amiloidosis. El doctor Nativi está especializado en la amiloidosis cardíaca, una enfermedad en la que se acumulan en el corazón unas proteínas llamadas amiloides, lo que dificulta que el corazón bombee sangre al resto del organismo.

“La amiloidosis cardíaca rara vez se diagnosticaba hace diez años, era necesaria una biopsia cardíaca. Pero ahora, que podemos identificar los factores de riesgo y contamos con nuevas herramientas, incluidos los electrocardiogramas asistidos por Inteligencia Artificial (IA), esta enfermedad se diagnostica con mayor frecuencia”, destacó.

En Latinoamérica la insuficiencia cardíaca afecta aproximadamente a entre el 1% y el 2% de la población, lo cual se traduce en unos 10 millones de personas.

Etapas de prevención

La insuficiencia cardíaca se clasifica en cuatro estadios: A, B, C y D.

El estadio A es el paciente que tiene los factores de riesgo: presión arterial elevada, diabetes, colesterol, obesidad, tabaquismo.

“Son todos factores prevenibles, que se pueden controlar, y con los que podemos ayudar a hacer un diagnóstico antes de que el corazón se afecte”, detalló Nativi.

El estadio B es el paciente que ya presenta cambios en el corazón, el corazón ya está afectado, pero aún no tiene síntomas.

“Ahí es donde la IA realmente nos va a ayudar a detectar esos pacientes”, indicó el cardiólogo. ¿Cómo? El ejemplo que más ha avanzado es el electrocardiograma, también conocido como ECG o EKG, una herramienta que se usa en cardiología desde hace muchísimos años y que está disponible en casi todos los hospitales del mundo. Es ese dispositivo pequeño que tiene unos electrodos que se conectan en el pecho y las extremidades del paciente para medir la actividad eléctrica del corazón.

“Lo que ha cambiado ahora es que gracias a la IA, el electrocardiograma que le hacemos a la persona se compara en segundos con una base de datos de más de 7 millones de electrocardiogramas. Y al comparar, la IA nos da unas posibilidades de qué otras circunstancias puede tener el paciente que no hemos detectado”, explicó el especialista. “Eso es impresionante porque inclusive en pacientes que no tengan síntomas de insuficiencia cardíaca, se puede hacer un diagnóstico temprano y referirlos más rápido para una evaluación cardiovascular”, agregó.

Nativi aclaró que la IA no hace el diagnóstico, pero proporciona probabilidades que antes no se tenían disponibles. Para el diagnóstico todavía se precisa al médico que, entre otras cosas, combate la posibilidad de que haya falsos positivos, dado que la IA aún no asegura que esto no ocurra.

¿Cómo se resuelve hasta el momento el problema de los falsos positivos? Agregando más variables a la base de datos de 7 millones de electrocardiogramas. “Ahora le vamos a sumar la edad, los valores en sangre, los valores de la presión arterial… y los vamos a combinar con las variables personalizadas de cada paciente. Así vamos a afinar y llegar en el futuro a un diagnóstico más preciso”, aseguró.

El cardiólogo informó que lo que se busca es poder detectar a los pacientes en los estadios A y B para poder tratar el corazón antes de que se vea afectado.

Etapas de cura

El estadio C es cuando el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. Estos pueden incluir dificultad para respirar; hinchazón de las piernas, los tobillos y los pies; latidos cardíacos rápidos o irregulares; tos persistente o tos con pequeñas cantidades de sangre; hinchazón del abdomen; falta de apetito; dificultad para concentrarse, y dolor torácico.

“El problema es que el paciente generalmente confunde algunos síntomas con cansancio o envejecimiento”, advirtió Nativi.

En el estadio C es cuando se da paso a los tratamientos. “Principalmente se trata de entender la causa, ¿por qué el corazón falla? La diferencia es que antes el tratamiento de la insuficiencia cardíaca era manejando los síntomas; ahora las medicinas actúan en la biología de la enfermedad”, destacó el especialista.

La insuficiencia cardíaca desencadena unos cambios hormonales que se pueden prevenir con los medicamentos, es decir que se puede evitar la progresión de la enfermedad y los pacientes viven mucho más.

“Si el paciente no mejora con los medicamentos, podemos agregar marcapasos o desfibriladores, y viven con ellos el resto de los años con una buena calidad de vida”, señaló.

Pero puede ocurrir que no responda ni a las medicinas ni a los marcapasos o desfibriladores. Ese es un paciente que se encuentra en el estadio D.

“Todavía tiene síntomas y principalmente síntomas en su casa: camina y tiene falta de aire, se fatiga, no puede salir a hacer las actividades que normalmente le gustaría… Son los pacientes que traemos a la clínica y les hacemos una evaluación para trasplante de corazón”, describió.

Esta es la población que se clasifica como insuficiencia cardíaca avanzada. “Son pacientes que van a requerir operaciones, ya sea para poner bombas mecánicas o para trasplantes de corazón. Yo los veo antes y después de la cirugía”, explicó Nativi, quien se dedica especialmente a los trasplantes, siendo parte de varias investigaciones al respecto en Clínica Mayo.

En el trasplante de corazón, el paciente sigue toda una trayectoria que comienza con la evaluación para ver si es candidato a ser trasplantado. Luego se presenta a un comité de trasplante, que es el que decide si lo aceptan. Tras eso viene la espera, que puede ir de unos meses a un año. Y luego de la operación se pasa a la fase de recuperación de la cirugía, que es donde se tiene que hacer el screen del rechazo.

“Generalmente este monitoreo de rechazo se hace con biopsias de corazón, en las que tenemos que entrar por las venas ya sea del cuello o de la pierna. Ahora estamos utilizando investigaciones y nuevos estudios en sangre para evitar las biopsias”, destacó Nativi.

Lo que viene

El especialista pronosticó que el futuro de la insuficiencia cardíaca va a estar en la prevención, la precisión y la personalización.

“La prevención significa identificar a los pacientes temprano; la precisión, utilizar la IA y los estudios genéticos para entender el componente biológico que está afectando el corazón, y la medicina personalizada es utilizar toda la información para hacer un fenotipo y clasificar a los pacientes”, detalló.

A partir de esto último, los pacientes son evaluados por equipos multidisciplinarios que le arman un solo plan de tratamiento personalizado en base a sus necesidades específicas.

“Nos estamos moviendo de una época en la que investigábamos a todo el mundo de la misma forma y los tratamientos eran los mismos para todos, a entender que cada paciente tiene sus propias necesidades y sus propias variables. El futuro es entender esas variables y darle un tratamiento específico a cada paciente”, concluyó Nativi.

Síndrome del túnel carpiano Atención con los dolores articulares La amiloidosis cardíaca -una de las causas de la insuficiencia cardíaca- puede provocar el síndrome del túnel carpiano (dolor en la muñeca, debilidad en la mano). Antes pasaba que el cardiólogo veía al paciente por el corazón y el ortopeda por el síndrome del túnel carpiano. “No habíamos hecho la conexión de que esta constelación de síntomas podía estar explicada por un proceso biológico común, que es la amiloidosis”, contó el doctor José Nativi. “Apenas hicimos la conexión, se revolucionó el diagnóstico, que antes no se hacía y los pacientes fallecían con diagnóstico de insuficiencia cardíaca y síndrome del túnel carpiano. Eso modificó la forma de actuar de los médicos al recibir a los pacientes”, indicó. Ahora la recomendación es que cuando hay una constelación de síntomas, ya sea neurológicos, cardiológicos o de las articulaciones, se debe pensar en la amiloidosis cardíaca. Nativi aclaró que no hay que evaluar a todos los que tienen el síndrome del túnel carpiano, sino a los que presentan este síntoma combinado con insuficiencia cardíaca.