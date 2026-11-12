El equipo de Uruguay que se perfila para enfrentar a Argentina en un clásico que podrá tener 11 cambios por equipo

La selección uruguaya enfrentará este viernes a Argentina desde las 20:00 horas en La Bombonera de Boca Juniors en lo que será una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de la última fecha FIFA de 2026.

La Celeste, en la segunda ventana dirigida por Diego Forlán, viajará sobre las 19 horas a Buenos Aires en chárter y se instalará en el Hotel Marriott Ezeiza del país vecino a la espera del cruce que podrá tener 11 cambios por equipo, algo que se acordó entre las dos selecciones, según informó Telemundo y confirmó Ovacion.

Para el cruce, el equipo que Diego Forlán parará será con los titulares y se perfila de la siguiente manera: Christopher Fiermarín irá al arco, la zaga estará conformada por Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur harán el doble cinco, Federico Valverde, y Maximiliano Aráujo irán por delante de los laterales y Giorgian de Arrascaeta atrás de Darwin Núñez, que irá como delantero de referencia.

Bentancur, capitán

Además, un dato no menor, es que Rodrigo Bentancur, el actual líder futbolístico del equipo, sería el capitán de Uruguay para la visita a la cancha de Boca Juniors, estadio que Lolo conoce muy bien por defender estos colores.

Las dudas de Scaloni

Lionel Scaloni, por su parte, tiene varias incógnitas para diseñar el equipo, con la principal duda en el arco entre Dibu Martínez, que fue convocado pese a que continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre jugando para Chelsea, y Gerónimo Rulli, su sucesor natural.

Pero además, sin Cristian “Cuti” Romero, afuera por lesión, la otra incógnita está en el sector izquierdo: si juega Nicolás Tagliafico o Facundo Medina. En el medio serán fijos Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pero Exequiel Palacios y Valentín Barco se disputan el lugar restante. Ante la ausencia de Lautaro Martínez, también por lesión, el entrenador campeón del mundo en 2022 deberá rearmar el ataque que desde hoy comenzará a buscar su engranaje sin Lionel Messi. Nicolás Paz y Julián Álvarez tiene sus lugares asegurados pero falta un tercero, que estará entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

"Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección"

Diego Forlán, entrenador de la selección uruguaya, en conferencia de prensa previo al amistoso ante Argentina. Foto: Leonardo Mainé | El País

Forlán debutó como técnico en la ventana FIFA de septiembre y finalizó la gira por Asia con saldo positivo: una derrota ante Japón (1-3) y goleadas ante Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

En la conferencia de prensa previa al viaje, fue consultado sobre por qué aceptó en esta etapa de recambio jugar un partido caliente como siempre resulta contra Argentina, sabiendo que él se está jugando ganarse el puesto de entrenador en la mayor, a lo que respondió: “Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial, campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador. Me pareció un lindo desafío. Lo nuestro es hasta marzo, pero era un lindo desafío teniendo una gran selección como la que tenemos nosotros. Va a ser un partido complicado para nosotros y para ellos. Esperamos disfrutarlo”.

Dónde ver el partido y cuándo vuelve a jugar Uruguay

Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta durante la conferencia de prensa previa al amistoso entre Argentina y Uruguay. Foto: Leonardo Mainé | El País

El choque estará disponible para Uruguay a través de las señales de DSports en cable y las aplicaciones DGO y Flow. Además, se podrá ver en AUF.TV y Antel TV.

Para ver el partido desde el territorio argentino, las señales que lo transmitirán son TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, TyC Sports Play y mitelefe.

La Celeste volverá a jugar el martes 17 de noviembre en el Campus de Maldonado y despedirá el año con su gente ante República Dominicana, desde las 20:30 horas.

