Ferrero dijo sentir "gran orgullo" tras conocer que Sebastián Marset la habría considerado incorruptible

La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, celebró este jueves que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, preso en Estados Unidos, la haya descrito como "incorruptible".

La reacción de la fiscal tras la revelación judicial

Ferrero, quien fuera fiscal de Estupefacientes antes de tomar el principal cargo de la institución, declaró este jueves: "Desde el 2004 al 2026 una trayectoria impresionante en drogas que me ha valido un ataque personal en mi casa con granada y disparos incluidos. Hoy abro la prensa y leo —ojalá que sea cierto— que el narcotraficante detenido admite que me mandó matar porque yo era incorruptible. Gran orgullo para mi país, más allá de lo personal".

Las declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) están vinculadas a una publicación que este jueves hizo el semanario Búsqueda en donde se citan documentos oficiales en el marco del juicio en Estados Unidos que muestran que Marset reconoció su intención de amedrentar a la fiscal porque no se prestaba a sus sobornos.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

La nota del semanario consigna documentos que los fiscales esperan poder presentar como pruebas en el juicio. Allí se indica que Marset pagó coimas a funcionarios de varios países para no tener mayores problemas con el tráfico de drogas, pero reconoció, en un diálogo con funcionarios de la Administración de Control de Drogas (DEA), que Ferrero era "incorruptible" y por eso pagó para atentar contra ella.

El fiscal Anthony T. Aminoff señala que Marset dirigía, como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU), una "enorme operación internacional de narcotráfico" de manera "despiadada", ya que mataba a quienes se le oponían. Siempre según el fiscal, Marset empleaba el modelo "plata o plomo", que implicaba aceptar un soborno para colaborar o ser asesinado.

En este contexto, el fiscal relató que ante los funcionarios de la DEA luego de ser detenido en Santa Cruz de la Sierra, Marset dijo que como no podía con Ferrero "hizo estallar su oficina y la amenazó".

Los mensajes a través de la aplicación Sky ECC

Si bien aún está bajo investigación quién ordenó el atentado a la casa de Ferrero en setiembre de 2025 —en un caso por el que ya hay personas condenadas y que también se sospecha que fue ordenado por Marset—, en Estados Unidos se presentarán pruebas que vinculan al narcotraficante uruguayo directamente con un mensaje amenazante enviado al teléfono de la fiscal, así como con la granada que estalló en la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, en el Prado.

Las pruebas que pretenden presentar los fiscales consisten en diálogos de Marset con subalternos de su organización a través de la aplicación de mensajería Sky ECC. Búsqueda consignó que, según el relato del fiscal, uno de los nombres del narcotraficante en esa aplicación era "omelet". En un mensaje enviado a Federico Santoro, uruguayo condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, le dijo que se había puesto ese nombre porque tenía "muchos huevos".