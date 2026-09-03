“Hoy hago magia”: Mónica Ferrero reclamó más recursos y anunció cambios para equilibrar carga entre fiscalías

"No podemos seguir desvistiendo una fiscalía —como desvistiendo a un santo— para vestir la otra", sentenció el miércoles la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en la comisión del Senado que estudia la Rendición de Cuentas. Esta afirmación la hizo en un contexto de reclamo de mayores recursos y del anuncio de que va a hacer movimientos para equiparar la cantidad de trabajo que tienen los distintos fiscales. Una de las medidas es el aumento de competencias de la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, hoy a cargo de Ricardo Perciballe.

Ferrero explicó que va a empezar a hacer un sondeo de las fiscalías que tengan menos causas para anexarles otros asuntos para que trabajen más. “Hay que cumplir con el servicio y no voy a tener una fiscalía de alto costo con 20 causas durante todo el año, cuando hay otras que tienen 1.500 casos. Esa es la triste realidad. Nosotros estamos administrando como podemos y hay que darle una respuesta a la sociedad”, dijo en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda.

Perciballe —contó Ferrero— ya “accedió gustosamente” al pedido de “ayudar” con una de sus adscriptas para apoyar a la fiscal de homicidios, Sabrina Flores.

En esa línea, Ferrero hizo hincapié en la compleja tarea de la fiscalía de homicidios: “Hay que ir al lugar, ver la sangre y el dolor de otra persona, y, encima, ir al juzgado a pelear por esa víctima. Además, no tiene la posibilidad de un abreviado, sino que debe ir a juicio. Entonces, si una fiscalía tiene tres, cuatro o 20 casos —no sé— y la otra 300 y tiene que hacer todo esto… No me pueden decir que estoy mal; es la triste realidad”.

“Hoy hago magia”, enfatizó, y continuó: “Estoy trayendo fiscales adscriptos de Pando y de la ciudad de Las Piedras; estoy pidiendo permiso y rogándoles a los fiscales que me presten sus adscriptos para que vengan diez días a ayudar acá (en Montevideo). Es grave”.

“Donde manda don dinero no manda el impulso”

Ferrero fue víctima de un atentado en su vivienda en setiembre de 2025, cuando dos personas ingresaron por el techo al patio trasero de su casa y lanzaron una granada que rompió varios vidrios. De esto habló ante los senadores, aunque sin mencionarlo directamente. La fiscal de Corte señaló el miércoles al comienzo de su comparecencia que nunca ha cesado en el cargo ni ha dejado de “trabajar incansablemente”, al punto de que casi le cuesta su vida y la de su hijo.

Siguió adelante porque, a su entender, se debe “ser firme” cuando se “dirige un cuerpo de fiscales en la situación grave de violencia” que se vive. De lo contrario, “todo repercute en el crimen y en los delincuentes” porque “las personas escuchan, saben” y, si se “tiene debilidad”, no se va a “avanzar”, señaló en referencia a la importancia del combate al delito.

Ferrero aseguró que está “disponible para que todo mejore”, pero enfatizó que “sin recursos de dinero, lamentablemente, no se puede”. Porque “donde manda don dinero no manda el impulso o la entrega motivacional que tengamos”, dijo.

Asimismo, dedicó varios minutos a hablar sobre la falta de seguridad. Por un lado, afirmó que a quienes están en la Fiscalía les gusta la tarea y la abrazan a “costo de la familia”. Por el otro, contó a los legisladores que el martes una fiscal le había enviado una nota porque quería un “cambio urgente” por esta problemática.

Dos medidas que precisan son instalar cámaras de vigilancia en las fiscalías con personas que las controlen para lograr una respuesta en tiempo real y definir la presencia policial, porque hoy tienen contratada una empresa de seguridad privada.

Por otra parte, Ferrero criticó un artículo sobre trabajo remoto —incorporado en la Cámara de Representantes y que no fue enviado por el Poder Ejecutivo—. En pocas palabras, se posicionó en contra: “¿Darle al escalafón N (de los fiscales) teletrabajo en forma genérica? Acá se dice que cumplirán la función en forma presencial o remota. ¡Por favor! ¡Por favor! Yo me saqué los lentes y quedé entregada. ¡No, no! Yo los invito a ver cómo funciona una fiscalía antes de votar, porque queda muy lindo, ¿pero cómo funciona la Fiscalía? Estamos con una cuestión de crimen organizado en la que todos los días estamos planteando ver cómo enfrentamos lo que está pasando, ¿y vamos a estar de teletrabajo en nuestra casa? Tiene que ser para casos excepcionales”.

Cibercrimen y lavado de activos

Hace poco se inauguró la primera fiscalía especializada en cibercrimen y, según el director de Políticas Públicas de Fiscalía, Sebastián Pereyra, en dos meses de funcionamiento tuvo “17 casos con al menos una persona condenada”. Un dato que destacó pero que, al mismo tiempo, por el crecimiento de este tipo de delito, aseguró que es “muy probable que en el mediano o corto tiempo pueda estar saturada”. Por lo tanto, uno de los pedidos en la Rendición de Cuentas es crear un segundo turno. Solicitud que justificó, además, al decir que no se puede aplicar el principio de asignación aleatoria de casos porque todos van a la única fiscalía con esta especialidad.

En tanto, Ferrero defendió el pedido que se hizo en la Rendición y remarcó que debieron poner en funcionamiento esta repartición de manera inmediata después de la aprobación del Presupuesto “por todas las cosas que estaban pasando”. En ese sentido, contó: “En la dark web estaban ofreciendo cosas de determinados políticos y dijimos: ‘Esto hay que atacarlo urgentemente’, pero no solo por los políticos, sino también por la gente común”.

Ferrero también señaló que se precisa, también "urgentemente", otra fiscalía de lavado de activos.