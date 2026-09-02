INAU repartió $ 140 millones sobrantes del presupuesto en 2025 entre funcionarios: “No es exclusivo de esta gestión”

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) repartió entre sus funcionarios $ 140 millones del presupuesto que tenía asignado para 2025. Esto fue alertado inicialmente por el senador colorado Pedro Bordaberry a través de redes sociales, tras lo dicho por autoridades del organismo en la sesión del martes de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que trata el proyecto de Rendición de Cuentas.

“Este gobierno ha perdido el rumbo. Al directorio del INAU le sobraron 140 millones de pesos. ¿Qué hizo? ¡Los repartió entre sus funcionarios!”, escribió en X. “¿Se entiende ahora por qué no votamos la Rendición de Cuentas? ¿El Ministerio de Economía avaló esto?”, cuestionó.

Según consta en la versión taquigráfica, el vicepresidente del INAU, Mauricio Fuentes, dijo: “En el año 2025 ejecutamos el 98,9 % del presupuesto que estaba destinado al rubro 0, pero en ese monto estuvo incluido un reparto de $ 140.000.000”.

Esto fue rápidamente advertido por los legisladores blancos y colorados, quienes criticaron la decisión del directorio. “Si entendí bien, se repartieron $ 140.000.000 entre los funcionarios porque no se ejecutó esa plata. ¿Es correcto? Son muchísimos recursos; recursos que podrían atender muchísimas cosas que el INAU está planteando que necesita. ¡Es mucha plata! Estamos hablando de varios millones de dólares”, criticó Robert Silva, también senador del Partido Colorado.

Bordaberry por su lado indicó que la Universidad Tecnológica (UTEC) —que había comparecido en la comisión horas antes— necesitaba esa misma cifra “para varios programas”.

“Nunca vi que se haya distribuido un sobrante, diciendo además que es difícil hacer el traspaso desde el rubro 0. Voy a ser bien claro: no lo hagan este año, por favor. Si este año sobra dinero del rubro 0, no lo repartan entre los funcionarios. Devuélvanlo y díganle al ministerio que se lo pase a la UTEC o que se use para combatir la pobreza infantil”, manifestó el dirigente colorado.

Tras estas críticas, Fuentes aclaró que “no es una práctica que no se haya dado en todos los períodos de gobierno y no es una práctica exclusiva del INAU ni mucho menos”.

“Simplemente quería dejarlo en contexto. Más allá de que podemos tener una mirada respecto a la conveniencia o no de la medida, no es algo que haya sido inaugurado por esta administración ni por una decisión de este directorio del INAU”, agregó el jerarca.

Del Partido Nacional, Graciela Bianchi afirmó que, “aunque haya sido en administraciones anteriores —incluida la del gobierno anterior, porque puede haber pasado—, está mal”. Asimismo, Javier García coincidió con Fuentes en que esta práctica “no es exclusiva” del organismo.

“Hay otros organismos, no en esta Rendición de Cuentas, pero que han pasado por las mismas sillas donde están ellos ahora y han hecho cosas similares. Recién le comentaba a la señora senadora Bianchi que es una práctica que yo, por lo menos, conozco que existe. No sería de honestidad intelectual adjudicársela solamente al INAU. Lo que yo creo es que hay que solucionarla, porque para atrás no vamos a resolver esto”, concluyó.