Sargento que protagonizó un choque fatal llevaba en el auto a tres menores del Inau en salida no autorizada

El conductor de un auto que protagonizó un siniestro de tránsito fatal en Las Piedras (Canelones) llevaba en su auto a tres menores alojadas en un hogar con convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau) y que habían salido sin autorización, en lo que habitualmente se denomina "salida no acordada", según pudo saber El País en base a fuentes oficiales.

Las menores, dos de 14 años y una de 17, resultaron ilesas en el choque, pero el siniestro obligó a abrir una investigación paralela sobre el motivo por el que ellas estaban junto al conductor del auto, un hombre de 40 años que es sargento del Ejército y que en la investigación se negó a realizar la espirometría.

Claudia Romero, presidenta del Inau, expresó a El País que ninguna de las jóvenes de 14 años había incurrido en una salida no acordada previamente, pero la de 17 sí. Esta última tiene una historia más compleja y se han tomado medidas en base a "riesgos".

Previamente había estado en otro hogar del Inau en el intento de alejarla de algunos "escenarios de riesgo", pero "no fue efectivo", dijo Romero. Cuando se notó su ausencia en el hogar se realizó una denuncia. Tras el siniestro, las menores de 14 retornaron al hogar pero la de 17 ingresará a una clínica de atención a problemáticas psiquiátricas agudas.

Según supo El País, hay varios elementos de alarma que a las autoridades les hacen sospechar de que la joven es víctima de explotación sexual, motivo por el que la investigación, en carriles paralelos, se extenderá más allá del siniestro.

Fuentes del Ejército confirmaron que el hombre ahora detenido pertenece a la fuerza en calidad de sargento pero que el episodio ocurrió "en su vida privada" y no en funciones. Por este motivo, se esperará a la resolución judicial para tomar una medida. "Hay que esperar a que la Justicia se expida y luego se tomarán acciones. No antes porque no fue en servicio sino en su vida particular", explicaron.

Fachada de un edificio del Inau. Foto: Estefanía Leal

Cómo fue el siniestro de tránsito fatal en Las Piedras

El parte de la Jefatura de Policía de Canelones indica que el siniestro ocurrió en Doctor Pouey y Colman. El auto chocó contra una moto que era manejada por una mujer de 60 años, que murió en el lugar. Previo a este impacto otro motociclista, de 58 años, "logró esquivar al vehículo y cayó al pavimento, resultando con traumatismos leves".

"El conductor del automóvil resultó ileso y se negó a realizarse la prueba de espirometría", dice el parte, que añade que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía Letrada de Las Piedras de Tercer Turno, que dispuso el relevamiento de cámaras, toma de declaración a testigos y peritaje de luces y frenos para los vehículos, entre otras acciones.