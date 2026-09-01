Cómo es la "pieza ciega" de la tribuna Cataldi en el Campeón del Siglo: divulgan imágenes del hallazgo

Mientras continúa la investigación para determinar quiénes causaron desmanes en el estadio Campeón del Siglo el pasado domingo luego del partido clásico entre Peñarol y Nacional, se conocieron recientemente detalles de cómo es la "pieza ciega" que la Policía encontró en la tribuna Cataldi, donde se concentraron los incidentes.

El primero que habló de este hallazgo fue el encargado del operativo y jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo. Dijo en rueda de prensa que los hinchas de Peñarol accedieron a esta habitación oculta mediante la ruptura de unos ocho bloques desde un baño. Allí, presuntamente, se habían guardado banderas y pirotecnia y luego se taparon las paredes con bloques, como si fuera una construcción normal. Esto impidió que en la inspección previa que realizó la Policía se detectaran irregularidades.

Terminados los incidentes Clavijo señaló que "el operativo se dio dentro de lo planificado" y que "el desarrollo fue con normalidad hasta el final del partido". En ese momento "la hinchada de Peñarol sobre la Cataldi comenzó a realizar algunos daños en los baños y hubo que intervenir porque estaban siendo muy hostiles con el personal que trataba de que no salieran", ya que se esperaba "que los jugadores de Nacional se fueran del entorno del estadio".

En ese momento fue que se vio el "uso de pirotecnia" dentro de la tribuna, y la investigación "constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega". "Rompieron unos ocho bloques y ahí adentro hay indicios de pirotecnia y algunas banderas que se ve que pretendían ingresar, lo cual no lograron al principio y lo hicieron al final", detalló.

El video al que accedió El País muestra un agujero en la pared, en el ángulo que se forma entre el piso y otra pared lateral, sobre la que hay indicios de otros bloques colocados irregularmente. Otro video, publicado por radio Sarandí, muestra la misma pieza oculta antes de ser vaciada. Allí dentro se ven banderas y los bloques caídos.

Así es el cuarto ciego encontrado por la policía en el estadio Campeón del Siglo, en el que se escondía pirotecnia y banderas. pic.twitter.com/q87se3Olq3 — Sarandí 690 (@RadioSarandi690) September 1, 2026

En un video difundido este lunes, que dura más de cinco minutos y muestra los incidentes con una toma aérea, se ve a hinchas de Peñarol ingresar a un baño en medio de los incidentes y retirar decenas de banderas.

Qué se sabe de los incidentes en el Campeón del Siglo

Tres personas continúan detenidas a la espera de una decisión judicial luego de los incidentes registrados el pasado domingo al término del partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que se jugó solo con hinchas aurinegros. En el marco de una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 7º Turno otro detenido, de 37 años, ya fue condenado por un delito de agravio a la autoridad policial agravado; estará en régimen de libertad a prueba por siete meses con prohibición de asistir a las canchas y obligación de realizar trabajos comunitarios. En tanto un menor, de 17 años, fue liberado.

El Ministerio del Interior informó que "se ordenó realizar los trámites correspondientes ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su inclusión en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos públicos deportivos", o sea la llamada lista negra.

La investigación ahora se centra en el aspecto clave de la pieza ciega: dice el Ministerio del Interior que "fueron identificadas otras personas por hechos vinculados a la presencia de banderas y elementos de pirotecnia dentro de un recinto especialmente acondicionado en el estadio".

El trabajo de la Policía al término del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Clavijo lamentó que hubo "mucha hostilidad" con la Policía, motivo por el que "hubo que intervenir y protegerse". Hinchas de Peñarol lanzaron piedras y fuegos artificiales dirigidos a los efectivos, que respondieron con balas de goma. Una vez disuelto ese "desorden", que llevó varios minutos, "la salida fue con normalidad".

"Trabajamos con mucho profesionalismo y logramos que la fiesta en torno al partido se diera adentro del campo de juego", aseveró, y recalcó un mensaje hacia el personal: "Nosotros siempre con firmeza hacia adelante".

En total hubo cuatro policías "lesionados leves", dos de la Guardia Republicana y dos de la Jefatura de Montevideo, y cinco hinchas detenidos.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Posibles sanciones a Peñarol por los incidentes en la tribuna Cataldi

Las sanciones a las personas que la Policía logre identificar y detener van en paralelo a las sanciones que pueda recibir Peñarol por lo ocurrido en la tribuna Cataldi y en las afueras del Campeón del Siglo.

En la AUF ya recibieron el informe de seguridad y se abrirá un expediente por lo ocurrido. En este tipo de casos suelen analizarse posibles medidas como clausuras de la cancha, multas o hasta la quita de puntos como medida máxima.