Incidentes en el clásico: identificados por el boquete en la Cataldi y solicitud de lista negra

Tres personas continúan detenidas a la espera de una decisión judicial luego de los incidentes registrados el pasado domingo al término del partido clásico entre Peñarol y Nacional en el estadio Campeón del Siglo por la cuarta fecha del Torneo Clausura, que se jugó solo con hinchas aurinegros. En el marco de una investigación de la Fiscalía de Flagrancia de 7º Turno otro detenido, de 37 años, ya fue condenado por un delito de agravio a la autoridad policial agravado; estará en régimen de libertad a prueba por siete meses con prohibición de asistir a las canchas y obligación de realizar trabajos comunitarios. En tanto un menor, de 17 años, fue liberado.

El Ministerio del Interior informó que "se ordenó realizar los trámites correspondientes ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para su inclusión en el registro de personas impedidas de ingresar a espectáculos públicos deportivos", o sea la llamada lista negra.

La investigación ahora se centra en un aspecto clave: dice el Ministerio del Interior que "fueron identificadas otras personas por hechos vinculados a la presencia de banderas y elementos de pirotecnia dentro de un recinto especialmente acondicionado en el estadio". La referencia es a una "pieza ciega" dentro de la tribuna Cataldi que, según el encargado del operativo y jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo, los hinchas de Peñarol accedieron mediante la ruptura de unos ocho bloques desde un baño.

Terminados los incidentes Clavijo dio una rueda de prensa en la que señaló que "el operativo se dio dentro de lo planificado" y que "el desarrollo fue con normalidad hasta el final del partido". En ese momento "la hinchada de Peñarol sobre la Cataldi comenzó a realizar algunos daños en los baños y hubo que intervenir porque estaban siendo muy hostiles con el personal que trataba de que no salieran", ya que se esperaba "que los jugadores de Nacional se fueran del entorno del estadio".

En ese momento fue que se vio el "uso de pirotecnia" dentro de la tribuna, y la investigación "constató que dentro de un baño rompieron una pared y esa pared comunicaba con una pieza ciega" a la cual no se había podido acceder en la inspección previa al partido. "Rompieron unos ocho bloques y ahí adentro hay indicios de pirotecnia y algunas banderas que se ve que pretendían ingresar, lo cual no lograron al principio y lo hicieron al final", detalló.

La Guardia Republicana en el Estadio Campeón del Siglo al término del clásico entre Peñarol y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Jefe de Policía dijo que hubo "mucha hostilidad" hacia la Policía

El encuentro deportivo se desarrolló con normalidad pero, al finalizar, mientras los hinchas aurinegros debían aguardar unos minutos para que se retirara el ómnibus con la delegación tricolor, tuvo lugar un enfrentamiento entre parciales y efectivos, que se lanzaron pedradas y fuegos artificiales de un lado, y balas de gomas del otro. El conflicto se centró en las afueras de la tribuna Cataldi, donde se encuentra habitualmente la Barra Ámsterdam.

Clavijo lamentó que hubo "mucha hostilidad" con la Policía, motivo por el que "hubo que intervenir y protegerse". Una vez disuelto ese "desorden", que llevó varios minutos, "la salida fue con normalidad".

"Trabajamos con mucho profesionalismo y logramos que la fiesta en torno al partido se diera adentro del campo de juego", aseveró, y recalcó un mensaje hacia el personal: "Nosotros siempre con firmeza hacia adelante".

En total hubo cuatro policías "lesionados leves", dos de la Guardia Republicana y dos de la Jefatura de Montevideo, y cinco hinchas detenidos.

Clavijo también fue consultado acerca de si un ataque a balazos en Villa Española, que se saldó con un muerto y un herido grave, rato después del partido pudo haber tenido vinculación con una pelea entre hinchadas. En principio, dijo, se cree que no porque uno de los baleados —que en total fueron cinco— era buscado por el Departamento de Homicidios y "todo indicaría" que la balacera fue por "un conflicto criminal".

Posibles sanciones a Peñarol por los incidentes en la tribuna Cataldi

Las sanciones a las personas que la Policía logre identificar y detener van en paralelo a las sanciones que pueda recibir Peñarol por lo ocurrido en la tribuna Cataldi y en las afueras del Campeón del Siglo.

En la AUF ya recibieron el informe de seguridad y se abrirá un expediente por lo ocurrido. En este tipo de casos suelen analizarse posibles medidas como clausuras de la cancha, multas o hasta la quita de puntos como medida máxima.

Sindicatos policiales exigen "medidas ejemplarizantes" tras incidentes

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) expresó en un comunicado su "absoluto rechazo ante las agresiones sufridas" por parte de funcionarios. "Un policía que está cumpliendo funciones representa al Estado y ejerce la autoridad pública. Agredirlo no es simplemente atacar a un trabajador, es desconocer y desafiar la autoridad del Estado que representa", dice el comunicado de Sipolna.

"No podemos naturalizar que quienes cumplen la función de proteger a la sociedad sean convertidos en blanco de violencia. Por ello solicitamos que se responsabilice a los agresores y se adopten medidas ejemplarizantes dentro del marco de la ley, acordes a la gravedad de estos hechos", añade el escrito.

El trabajo de la Policía al término del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

También la Unión de Policías de la Guardia Republicana emitió un comunicado tras los incidentes que consideró "graves". Tras repudiar los episodios de violencia que ponen "en riesgo la integridad física y la vida de nuestros policías", desde el gremio le pidieron al ministro Carlos Negro "preguntarse qué falló y quién asume la responsabilidad por las fallas en la planificación y ejecución del operativo".

La Unión entiende que Clavijo, como responsable de la jefatura y encargado del operativo, "debe dar las explicaciones correspondientes sobre lo sucedido". En esta línea se cuestionó que Clavijo haya declarado públicamente que el desarrollo del operativo fue "con normalidad". "¿Cómo puede calificarse de normal un operativo en el que resultan policías lesionados?", preguntó el gremio.

Además se aseguró que la Policía es "rehén de la AUF" y que "se permite que los intereses del espectáculo se impongan sobre la seguridad pública". "Y seguiremos siendo rehenes mientras la AUF no adopte medidas ejemplarizantes contra los clubes y responsables cuyos hinchas protagonizan estos hechos, y mientras no se avance en una legislación que establezca penas severas para quienes atenten contra funcionarios policiales", apuntó la Unión de Policías de la Guardia Republicana.