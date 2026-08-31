Cambio en la demanda de vacunas gratuitas contra meningococo: quedan cupos disponibles en Montevideo

A diferencia de lo que ocurrió en las instancias anteriores, los cupos que habilitó el Ministerio de Salud Pública (MSP) este lunes a partir de las 17.00 horas para acceder gratis a la vacuna MenFive contra el meningococo, no se agotaron en pocos minutos.

Si bien la agenda tuvo alta demanda en varios vacunatorios de Montevideo, donde se agotaron los turnos en poco tiempo, en otros puestos de inmunización de la capital, públicos y privados, quedaban cupos disponibles entrada la noche de este lunes.

En Canelones, otro punto que también concentra mayor población, la demanda también fue dispar, con centros que tuvieron cupos por minutos, y otros que mantuvieron turnos disponibles tras la reapertura.

La inmunización, desde este lunes, no requiere agenda previa en Tacuarembó y Paysandú. Mientras que es mixto (con y sin agenda) en Cerro Largo, Flores, Florida, Soriano y Lavalleja, y se mantiene con agenda en el resto de los departamentos.

“La demanda sigue siendo alta”, señalaron desde el MSP a El País. El cambio de ritmo, estimaron, puede explicarse porque ya se vacunaron más de 100.000 personas, lo cual disminuye la demanda previa; y que la población comprende que hay acceso a la vacuna y que llegará su turno.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, anunció este lunes la ampliación de la cobertura con las dosis de MenFive, que cubren contra el serogrupo C de la enfermedad, que representa más del 80% de los casos reportados.

Las vacunas gratis pasaron a estar disponibles también para los niños de seis, siete y ocho años. Hasta ahora, solo podían acceder los de nueve a 15 años, de los cuales ya se han vacunado alrededor de 120.000 jóvenes. El objetivo del MSP es alcanzar a todos entre dos y 18 años.

“No hay faltante de vacunas y está previsto comprar más para ir siguiendo la agenda escalonada prevista desde el inicio”, adelantó Lustemberg, quien no brindó detalles de cuántas dosis más se solicitarán. Un mes atrás, se planteó que con la llegada de 343.000 en una primera tanda, el 3 de agosto, y otras 40.000, a fin de mes, se podía cubrir a la población objetivo.

Respecto a por qué se decidió ahora extender la cobertura a niños menores, y no a otros grupos, Lustemberg respondió que “son decisiones que se van tomando desde el punto de vista epidemiológico, no es porque sí”.

Los jóvenes que hayan obtenido un cupo, deben acudir al vacunatorio elegido con su cédula de identidad, donde se hace un chequeo previo al pinchazo. Quienes no estén dentro de la franja de seis a 15 años no podrán acceder a la vacuna, aunque se tenga una reserva confirmada.

La ministra adelantó que está prevista una nueva jornada "masiva" de vacunación, como la realizada en el Auditorio Nacional del Sodre y el LATU, porque permite a las familias planificar la inmunización, y evitar el desperdicio de cada vial, que permite vacunar hasta cinco personas, explicó.

Además de la estrategia de la agenda web, Lustemberg anunció que la semana próxima se va a comenzar la vacunación en liceos, tomando en cuenta que los adolescentes suelen ser el reservorio y portador de la enfermedad.

El MSP reportó a la fecha 28 casos confirmados —12 de los cuales tienen entre cinco y 14 años—, y siete fallecidos, mientras se evalúa otra muerte (ver aparte). Lustemberg agregó que tras el “aumento inusual” de casos, han “bajados los casos” a la semana epidemiológica 33. “Hay una meseta después de la vacunación, pero somos cautos”, dijo.

Aguardan resultado de estudio

El MSP aguarda el resultado de un estudio para confirmar si una niña de tres años, oriunda de Soriano, falleció por meningococo. De ser así, llevaría a ocho la cifra de muertos por la enfermedad potencialmente grave.

“Por ahora, es de alta sospecha, pero hasta que no tengamos la confirmación de los hemocultivos, no sabemos”, dijo Lustemberg sobre el caso de la niña de Soriano. Está previsto que este martes se tenga el resultado pendiente, indicaron fuentes del MSP a El País.