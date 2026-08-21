Entre elogios a la organización del MSP y críticas por la agenda: la vacunación "masiva" contra el meningococo

Miles de niños y adolescentes de entre nueve y 15 años recibieron este jueves la vacuna gratuita contra el meningococo en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), donde se ofrecieron 10.000 dosis en ambos lugares.

Desde la pandemia que no ocurría una vacunación “masiva” en centros públicos, como la que organizó ahora el Ministerio de Salud Pública (MSP), para prevenir casos de una enfermedad potencialmente grave, que acumula 27 casos y siete fallecidos en lo que va del año.

En el hall del Auditorio Nacional del Sodre, varios padres con sus hijos circularon en fila continuamente hacia alguno de los seis vacunatorios instalados, orientados por estudiantes de Medicina que ayudaron en esta campaña.

Un equipo de vacunadores, del sector público y privado, pincharon con su expertise los jóvenes brazos a un ritmo automático. Salvo algún llanto esperable, los jóvenes fueron saliendo hacia la puerta sin problemas con una mano apretando el algodón.

“Estuvo todo muy bien organizado. Fue rápido y dinámico”, dijo una madre a El País, tras la inmunización de su hijo con MenFive. “Llegué, me pidieron la cédula, nos hicieron pasar y la vacunaron al toque”, señaló otra madre, en línea con otros padres consultados.

Si bien se destacó la organización, los padres reiteraron que les costó conseguir un cupo. “Para agendarse fue un estrés. Hace como un mes que estamos para obtener un cupo”, marcó una madre, a metros de una obra de teatro en hall para amenizar los pinchazos.

También se cuestionó que la agenda no permitiiera tener un turno para más de un hijo. “A uno lo pude agendar en el Sodre, y a otro en el LATU. Tuve que faltar al trabajo para llevarlo”, relató un padre.

Vacunación contra el meningococo en el Sodre. Foto: Leonardo Mainé.

Los padres consultados coincidieron en la importancia de la vacunación. “La vacuna no da miedo, porque es para salvar vidas”, enfatizó una madre. “Yo trabajo un hospital y he sabido de casos de niños que han fallecido, por eso me alarmé”, contó otra madre, a favor de las dosis.

La directora general de la Salud, Laura Llambí, dijo en rueda de prensa que el balance de la vacunación fue “muy positivo”, con un ritmo “fluido” de inmunización y “en horario”.

En el LATU se desplegó la otra fase, con 14 vacunatorios, y 8.500 dosis. En redes sociales hubo quejas de aglomeración de personas a primera hora. Fuentes del MSP dijeron a El País que hubo una “muy alta” relación entre la agenda y la participación. En Canelones se ofrecieron 5.000 vacunas.

Con la inmunización de este jueves, se prevé llegar a los 100.000 vacunados de nueve a 15 años, agregaron fuentes del MSP. Previo a la campaña, iban 87.000 inmunizados, un 30% de esa franja etaria, lejano al 95% de cobertura esperado para lograr la inmunización de rebaño.

“No estando en un brote (de meningococo), ni en un nivel de alarma, ni en una epidemia, el ritmo, la velocidad de vacunación de acuerdo a las capacidades que tenemos en el país es el adecuado”, aclaró Llambí.

La jerarca dijo que se van a abrir más cupos para los jóvenes de nueve a 15 años, sin mayores detalles. Desde la semana próxima se va a vacunar en liceos, tras una “priorización” de centros que “la va a proporcionar ANEP”, dijo.

La pregunta que se repite entre padres es cuándo el MSP va a habilitar las dosis gratuitas para la franja de dos a ochos años, y de 16 a 18 años. Llambí dijo que el miércoles se va a reunir la Comisión Nacional Asesora de Vacunas (CNAV), donde se van a definir los pasos a seguir.