MSP habilitará 15.000 cupos para vacunas contra el meningococo hoy 17 de agosto en Montevideo y Canelones

El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrirá 15.000 nuevos cupos para vacunas contra el meningococo este lunes 17 de agosto para niños y adolescentes de 9 a 15 años en Montevideo y Canelones.

La agenda abierta será para la jornada de vacunación antimeningocócica que el organismo estatal fijó para este jueves 20 de agosto, jornada en la que habrá acciones en todo el país.

La agenda específica para el 20 de agosto se habilita este lunes a partir de las 12:30 horas.

Jornada de vacunación contra el meningococo este 20 de agosto

El MSP informó además que, para el jueves, se abrirán dos centros de vacunación masiva. Uno será el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el otro el Auditorio Nacional del Sodre. Para ese día, habrá 10.000 cupos en Montevideo.

En tanto, para Canelones, donde habrá 5.000 cupos habilitados, se pondrán en marcha 11 puestos de vacunación en simultáneo.

En Montevideo y Canelones será necesario contar con agenda previa, indicó el MSP, y explicó que la medida se debe a la cantidad de personas alcanzadas por la estrategia en ambos departamentos y busca organizar el flujo de usuarios hacia los distintos centros de vacunación.

Por otro lado, en los otros 17 departamentos se podrá asistir sin agenda previa. Se dispondrán vacunatorios habituales con horario extendido y otros puntos de fácil acceso y alta concurrencia. A través de los canales oficiales del MSP se informará acerca de los lugares y horarios de cada departamento.

Vacunatorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Foto: Presidencia.

La jornada de vacunación del 20 de agosto se suma a los cupos ya ofertados y no modifica ni cancela las agendas previamente coordinadas para agosto, señaló el MSP.

Jornada de vacunación en centros educativos

A partir de la semana del 24 de agosto, la estrategia avanzará con jornadas de vacunación en escuelas y liceos, priorizando inicialmente los centros donde se detecten mayores dificultades para acceder a las vacunas. Esta fase se llevará adelante en articulación con los distintos referentes de los sistemas de salud y educación.

Así, el plan integra la actualización diaria de la agenda, las acciones en territorio, la Jornada Nacional del 20 de agosto y la vacunación en instituciones educativas, con el objetivo de ampliar progresivamente la cobertura de la población priorizada, según las definiciones epidemiológicas establecidas.

Vacuna para niños y adolescentes.

Cómo anotarse para la jornada de vacunación

Se puede acceder a la agenda en línea para la vacuna, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:

Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)

Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.