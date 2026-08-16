Los pasos a dar por Nacional, la chances del Loco Abreu y el nombre que propuso Perchman para director deportivo

Si se hace un repaso rápido de los últimos años de Nacional es difícil encontrar un momento tan delicado como el actual. El equipo está octavo en la tabla Anual, perdió los dos partidos que jugó en el Clausura (y los perdió bien), el director deportivo Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Ligüera renunciaron este domingo a sus cargos, el entrenador Jorge Bava fue cesado, el secretario general -integrante del oficialismo- Raúl Giuria renunció a ese rol (pese a que buscan convencerlo de que continúe) y hasta hubo otros cambios en la estructura, como prescindir de los servicios del psicólogo Damián Benchoam en el primer equipo para colocar a una empresa de coaching deportivo. Y hasta se podría sumar cuestiones más subjetivas, pero no por eso menos evidentes, como las dificultades que ha tenido el tricolor en el período de pases para cerrar incorporaciones de nivel, como las de Kike Olivera, Gastón Martirena o el propio Esteban Obregón.

En este contexto, y a dos semanas de la disputa del clásico contra Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, es que la comisión directiva de Nacional se reunió de urgencia en la tarde de este domingo en la sala de sesiones del Gran Parque Central para empezar a tomar decisiones rápidamente; naturalmente que las que más urgen tiene que ver con el nuevo técnico y el nuevo director o gerente deportivo. De hecho, Jorge Bava irá este lunes a despedirse a Los Céspedes (también irán Eguren y Martín Ligüera) y en principio el equipo será dirigido por los profesionales institucionales, como Diego Ligüera, quien precisamente es el hermano de Martín. Federico Britos y Carlos Amaro Nadal (que viven en el interior), así como el expresidente José Decurnex fueron los tres que estuvieron en videollamada y no de manera presencial en el encuentro.

Una vez terminada la reunión en la tarde del domingo, Javier Gomensoro fue el primero en salir y, aunque no brindó declaraciones públicas, sí dio algunos detalles de lo que se habló a Ovación y a los pocos medios que estuvieron presentes en el lugar. El que sí bajó su ventanilla a la salida de la reunión fue Alex Saúl, quien dijo que “Sebastián Abreu siempre es un plan A en Nacional”, minutos antes de que se acercara caminando el presidente Ricardo Vairo para dialogar con los medios a pesar de la crisis institucional que vive Nacional.

Si bien el titular del Bolso no dio mayores detalles sobre el DT ya que no habla de profesionales, Ovación confirmó que el candidato número uno es Sebastián Abreu.

El Loco Sebastián Abreu y Gilberto Mora, padre, junto a sus hijos que juegan para los Xolos de Tijuana en la Liga MX. Foto: Xolos de Tijuana

El Loco, de 49 años y confeso hincha del tricolor, es actualmente el técnico de Xolos de Tijuana de México, pero cuenta con una cláusula de salida en el caso de que Nacional o la selección uruguaya lo llamen. Como Tijuana juega contra Cruz Azul por la cuarta fecha de México, desde las 12:10 de la madrugada de este lunes, Abreu pidió tiempo hasta este lunes para poder hablar con las autoridades del equipo y ver la viabilidad de una salida del club en este momento.

Como entrenador, Abreu ya dirigió a Santa Tecla, Boston River, Always Ready, Paysandú, César Vallejo y Dorados de Sinaloa, hasta llegar a Tijuana el 30 de abril de 2025.

Los dirigentes tienen optimismo para que Abreu acepte el cargo más allá del mal momento, ya que el contrato sería -en principio- hasta diciembre de 2027, y teniendo en cuenta su condición de fanático del Bolso, algo que demostró siendo futbolista y públicamente en varias oportunidades. Comentan que no habría dificultades económicas.

Diego Monarriz es otra opción que manejan los dirigentes en caso de no prosperar lo de Abreu. El argentino, que también es pretendido nuevamente por Danubio ahora, llegaría con Álvaro “Tata” González como ayudante ya que quien estaba en ese rol (el pedrense Guillermo De Armas), está con Pablo Repetto en Independiente Santa Fe.

Para el rol de director deportivo, Flavio Perchman sugirió la contratación de Fabián Coito, que hoy está trabajando en Montevideo Wanderers. A partir de este lunes se resolverá este tema, más allá de que la urgencia es designar al nuevo entrenador.