Sebastián Eguren y Martín Ligüera dejan Nacional mientras el tricolor busca su nuevo técnico

En la tarde de este domingo, en la sala de sesiones del Gran Parque Central, se reunió la comisión directiva de Nacional para confirmar la salida de Jorge Bava como entrenador y manejar las distintas posibilidades como su sustituto, en algo en lo que todavía no hay consenso.

Pero al mismo tiempo que se está analizando el tema del técnico en momentos donde el tricolor está sumergido en una gran crisis tras una nueva derrota en el Uruguayo, esta vez contra Racing, se dio otra importante noticia: Sebastián Eguren y Martín Ligüera dejan sus cargos en Nacional.

Eguren, que estaba como manager general de Nacional desde 2023, puso su cargo a disposición y la directiva aceptó la renuncia, pese a la postura del vicepresidente Flavio Perchman que no quería tomar una determinación de esta envergadura, a tal punto de que en la semana había dicho puertas adentro del Gran Parque Central que si se iba Eguren él daría un paso al costado en su rol como encargado de la gestión deportiva.

El Club Nacional de Football informa que Sebastián Eguren y Martín Ligüera presentaron renuncia a sus funciones como Director Deportivo y Secretario técnico del Club. Las mismas fueron aceptadas por el Presidente y la Comisión Directiva.



El Club agradece a ambos por el trabajo… pic.twitter.com/d55CdNzppt — Nacional (@Nacional) August 16, 2026

Queda por saber qué postura tomará Perchman ahora frente a esta decisión del propio Eguren. La mayoría de las decisiones que se tomaron durante esta temporada a nivel deportivo tuvo como protagonistas a Perchman y Eguren, por ello el respaldo del dirigente al exjugador de la selección uruguaya días atrás.

Además, Ligüera, que estaba como ayudante de Eguren y como nexo entre las formativas, el área deportiva y la Primera División, también dejará su cargo y se irá de Nacional entendiendo que él también es responsable de este momento y que si se va Eguren, él debe dejar su rol en el tricolor.

El tesorero Federico Britos, que vive en San José, el ingeniero José Decurnex y Amaro Nadal son los tres únicos directivos que no están presentes en la reunión de la Comisión Directiva aunque lo están haciendo a distancia mediante una aplicación.

Alex Saúl: "Sebastián (Abreu) siempre es un plan A en Nacional"

Al término de la reunión entre los dirigentes tricolores, uno de los que se expresó fue Alex Saúl que sostuvo: "Me parece que son decisiones duras de tomar para ellos y para nosotros es complicado a mitad de año cambiar la estructura futbolística y aprecio su autocrítica"

Luego de ser consultado sobre si Sebastián Abreu era el principal candidato a entrenador para este momento, sostuvo: "Sebastián (Abreu) siempre es un plan A en Nacional". Sobre la chance de que Gustavo Munúa esté sobre la mesa, indicó que "hay muchas opciones". "No es excluyente que sea de la casa y puede haber algún nombre sorpresa, pero en principio no", sentenció.

Al momento de explicar la salida de Jorge Bava, añadió: "Hicimos lo imposible para que llegue hasta el clásico pero era complicada la situación y era complicado mantenerlo dos semanas más".

