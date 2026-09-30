Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Terminal Cuenca del Plata y sindicato llegan a principio de acuerdo y se encamina el fin del conflicto portuario

La dirección del Pit-Cnt se involucró en la búsqueda de la solución al igual que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

30/09/2026, 17:16
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Puerto de Montevideo
Puerto de Montevideo.
Foto: Archivo El País.

Terminal Cuenca del Plata, la empresa que explota la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, llegó a un principio de acuerdo con el sindicato de la operadora portuaria y las partes firmarán un convenio a cinco años de plazo que pondrá fin al prolongado conflicto que había afectado fuertemente al comercio exterior y a la operativa portuaria, informó El Observador y confirmó El País.

El preacuerdo supone que 197 trabajadores que hoy tienen 20 jornales asegurados al mes pasarán a tener 21 a partir del 1 de enero. Los trabajadores percibirán, además, una compensación extraordinaria de algo más de $30.000 y tres sectores operativos recibirán también una paga especial por tareas que realizaron una vez vencido el anterior convenio.

El sindicato de TCP dice que no está en condiciones de firmar un convenio a cinco años y el conflicto sigue

Fuentes al tanto señalaron que la dirección del Pit-Cnt se involucró en la búsqueda de la solución al igual que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Negociación compleja

El martes hubo una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), más breve que otras anteriores. No hubo acuerdo y, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades, los representantes del gobierno no quisieron hacer declaraciones cuando terminó.

En la empresa se insiste en que TCP hace totalmente suya la fórmula “equidistante” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta supone una partida a pagar por única vez de algo más de $30.000, que los trabajadores que tienen 20 jornales asegurados al mes (son 197) pasen a percibir 21 a partir de mayo próximo (el sindicato pretende que sea en enero) y que se pague un monto a quienes en los últimos meses cumplieron más tareas de lo establecido en el convenio que venció en tres sectores de la terminal.

Protesta de trabajadores de Montecon / Protesta de trabajadores de Montecon con corte de calle en al rambla portuaria y el ingreso al Puerto de Montevideo en reclamo de fuentes de trabajo prometidas y la finalizacion del seguro especial, coincidiendo con el conflicto del Sindicato Unico Portuario y Ramas Afines (Supra) a raiz del acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie, ND 20230519, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais
Movilización del sindicato portuario.
Foto: Archivo El Pais
Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Katoen NatieTCP
Te puede interesar