Terminal Cuenca del Plata y sindicato llegan a principio de acuerdo y se encamina el fin del conflicto portuario

Terminal Cuenca del Plata, la empresa que explota la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, llegó a un principio de acuerdo con el sindicato de la operadora portuaria y las partes firmarán un convenio a cinco años de plazo que pondrá fin al prolongado conflicto que había afectado fuertemente al comercio exterior y a la operativa portuaria, informó El Observador y confirmó El País.

El preacuerdo supone que 197 trabajadores que hoy tienen 20 jornales asegurados al mes pasarán a tener 21 a partir del 1 de enero. Los trabajadores percibirán, además, una compensación extraordinaria de algo más de $30.000 y tres sectores operativos recibirán también una paga especial por tareas que realizaron una vez vencido el anterior convenio.

Fuentes al tanto señalaron que la dirección del Pit-Cnt se involucró en la búsqueda de la solución al igual que el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Negociación compleja

El martes hubo una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), más breve que otras anteriores. No hubo acuerdo y, a diferencia de lo que ha pasado en otras oportunidades, los representantes del gobierno no quisieron hacer declaraciones cuando terminó.

En la empresa se insiste en que TCP hace totalmente suya la fórmula “equidistante” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esta supone una partida a pagar por única vez de algo más de $30.000, que los trabajadores que tienen 20 jornales asegurados al mes (son 197) pasen a percibir 21 a partir de mayo próximo (el sindicato pretende que sea en enero) y que se pague un monto a quienes en los últimos meses cumplieron más tareas de lo establecido en el convenio que venció en tres sectores de la terminal.