El gobierno y TCP quieren que el sindicato acepte un convenio a 5 años pero el gremio no se compromete

El prolongado conflicto laboral en el puerto de Montevideo, que causa gran preocupación en todos los actores vinculados al comercio exterior, puede tener este lunes un punto de inflexión si las partes enfrentadas llegan finalmente a un entendimiento en la reunión que comenzarán sobre las 14 en la Dirección Nacional de Trabajo para analizar la fórmula de acuerdo que elaboró el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Hay incertidumbre sobre un aspecto clave. Terminal Cuenca del Plata (TCP), la operadora de la terminal especializada de contenedores del puerto capitalino, pretende un convenio laboral a cinco años. El sindicato portuario mantiene la incógnita respecto a si aceptará ese plazo. “Dependerá del contenido” de lo que se acuerde y si esto resulta beneficioso para el gremio, dijo a El País, Álvaro Reinaldo, presidente del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra). El gremio ha optado por el perfil bajo en esta horas y por no adelantar su postura respecto a la propuesta del gobierno aunque sí dejó claro que rechaza la declaración de servicios mínimos que hizo el Poder Ejecutivo y anunció que la objetará ante la Organización Internacional del Trabajo (Oit). El Partido Nacional, por su parte, ha pedido la declaratoria de esencialidad. La semana pasada una asamblea del Supra autorizó a sus directivos a declarar un paro general de 48 horas contra los servicios mínimos. Estos servicios suponen que TCP debe asegurar la carga y descarga de buques, la recepción de 25 contenedores por hora y servicios de almacenamiento y depósito. Para cada una de estas tareas se estableció una dotación mínima de personal.

Por el lado de Ministerio de Trabajo, la directora de Trabajo, Marcela Barrios, dijo a El País que la fórmula del gobierno también contempla un acuerdo a cinco años.

Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, explicó a El País que “tenemos una propuesta del Ministerio de Trabajo que contiene tres puntos sensibles , que es un camino del medio y cuyos costos estamos evaluando”. “No tenemos una posición formal hoy pero es una propuesta que no está fuera de lugar, tiene contenido”, agregó.

Lo que sí está claro es que TCP (que pertenece en un 80% a la multinacional belga Katoen Natie y en un 20% al Estado uruguayo) quiere un entendimiento a cinco años y considera clave tener certeza cuando antes respecto a ese punto porque el cambio permanente de las posturas del sindicato sobre esto genera incertidumbre. Para Correa “la técnica de negociación” del sindicato de ir cambiando sus pretensiones respecto al plazo del entendimiento es inaceptable.

El puerto ahora mismo está funcionando con la normalidad que permiten los servicios mínimos establecidos por el Poder Ejecutivo. “Se está trabajando normal. El ingreso de 25 camiones por hora al puerto permite evitar atascos lo que no pasaba cuando había más de 160 camiones y los muelles se pueden atender” con dos grúas por embarcación, aseguró Correa, aunque de una manera “sensiblemente más lenta”. Según Correa, no se pueden sacar aún conclusiones tajantes respecto a la eventual pérdida de operaciones en Montevideo.

El ejecutivo confía en que el daño a la imagen del puerto que ha provocado el conflicto es reversible. “Sería ser necio decir que esto no es preocupante. Cuesta recuperar la imagen pero se recuperará dando servicios, siendo confiables. La posición geográfica de Montevideo es muy buena y la productividad de TCP es la mejor en la región”, enfatiza.

Luego de las declaraciones de Hugo Barretto, el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, en el sentido de que “la huelga más efectiva, nos guste o no nos guste, es aquella que causa mayor grado de perturbación”, que habían molestado mucho a la empresa porque entendió que avalaba la postura sindical, Correa ahora prefiere calmar las aguas. “Lo que pasó, pasó. Es una situación superada. El ministerio está en el proceso de buscar una solución. Se lo reconocemos. Estamos todos trabajando”, dijo Correa.

El ministerio, por su parte, “está validando los avances de la mesa y buscando acercar en los puntos donde persisten diferencias”, señaló Barrios.

El lunes 14 de setiembre El País publicó que Katoen Natie evalúa posibles acciones civiles contra el Estado y el sindicato en reclamo por la afectación de su imagen y las pérdidas que el conflicto le han generado.

Lo que se discute

TCP tiene 554 empleados. 197 de ellos tienen el pago de 20 jornales asegurados al mes y el sindicato pretende que el nuevo convenio (el anterior fue firmado hace cuatro años) “empareje hacia arriba” en un contexto que, entiende, es favorable a TCP en la medida que maneja alrededor del 80% de los contenedores del puerto montevideano y que el gobierno anterior renovó su concesión hasta 2081. Esa concesión a Katoen Natie de la terminal especializada en contenedores comenzó en el año 2001 cuando el gobierno del entonces presidente Jorge Batlle subastó las acciones de lo que se transformaría en una empresa de capitales privados y públicos.

El sindicato quiere que el año próximo los trabajadores tengan 22 jornales asegurados, aunque comenzó la negociación pidiendo que fuesen 26. La propuesta del gobierno apunta a que esos jornales sean 21 para esos 197 trabajadores a partir de mayo próximo, explicó Barrios y crear una escala para implementar mejoras para el resto. El sistema de jornales asegurados implica que el trabajador tiene determinada cantidad garantizada, independientemente de si se lo convoca o no a trabajar al puerto. y está en discusión una partida extraordinaria que TCP propuso fuese de $27.500, que el gremio pretende que sea de $50.000 y que el Ministerio de Trabajo quiere establecer en un “punto medio”.

Y está en danza una partida “excepcional” que compensaría a quienes realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo.

Con este trasfondo, Neltume, accionista mayoritaria de Montecon, que opera carga en contenedores en los muelles públicos y que desde hace años mantiene una dura puja con Katoen Natie, presentó al gobierno este mes una propuesta para construir una segunda terminal de contenedores con una inversión de US$900 millones.

Katoen Natie ya hizo saber que se opone a esa posibilidad porque entiende que viola el acuerdo al que llegó con el Poder Ejecutivo en 2021.

TCP tiene un sistema por el cual remunera por jornal a parte de quienes integran su plantilla, asegurándoles un mínimo mensual. 23 personas tienen 13 jornales asegurados, 45 tienen 15, 64 tienen 18 y 197, 20 jornales. Un grupo de 69 tiene 26, de acuerdo con datos a los que accedió El País. Un estibador que trabaje solamente 13 días cobra mensualmente $59.000. Solamente 16 estibadores están en esta condición. Los 93 estibadores restantes tienen más jornales asegurados y ganan más. En promedio, un trabajador jornalero percibe mensualmente $157.000. 156 trabajadores de TCP cobran por mes.

En algunas de las reuniones de negociación mantenidas TCP se mostró dispuesto a aceptar el incremento gradual a 21 jornales asegurados del grupo de 197 trabajadores mencionado pero el tema no terminó de definirse porque luego aparecieron otros puntos de reivindicación en la plataforma sindical.

La oposición ha cuestionado duramente al gobierno por su manejo del conflicto portuario que se arrastra intermitentemente desde el año pasado.El diputado blanco Juan Martín Rodríguez advirtió en X que hay empresas transportistas que están llevando sus camiones con mercadería a los puertos de Brasil para evitar Montevideo. Sostuvo que el conflicto se ha estirado “por capricho del corporativismo sindical” y acusó al ministro de Trabajo, Juan Castillo, de ser cómplice de esa situación.

La Confederación de Cámaras Empresariales emitió un comunicado la semana pasada en el que señaló que en lo que va del año hubo 44 días en los que la operativa de la terminal de contenedores se vio interrumpida.l