Hubo 40 menores de edad baleados y siete asesinados con armas de fuego en el primer semestre, según Interior

La cantidad de niños y adolescentes asesinados o heridos por armas de fuego han generado en los últimos años diversos debates sobre la frecuencia y el impacto de las balaceras que reciben los más jóvenes, que a su vez son cada vez menos, en un escenario de sostenida baja natalidad desde hace una década.

El tema incluso formó parte de la última campaña electoral nacional, cuando el ahora presidente Yamandú Orsi advirtió un aumento de casos, de un ingreso “cada 15 días” de un menor herido baleado al Hospital Pereira Rossell, lo que generó un roce político con el gobierno pasado en relación a las cifras manejadas.

Uno de los ataques más sonados del año ocurrió el 24 de julio cuando un niño de 12 años recibió un disparo en el pecho y murió. La tragedia, ocurrida en las Canteras del Parque Rodó, en medio de 200 motos y autos reunidos para correr picadas clandestinas, estuvo motivada por una venganza narco.

Pero tampoco fue un caso aislado.

El Ministerio del Interior (MI) respondió a un pedido de acceso realizado por El País que durante el primer semestre del año se registraron siete asesinatos de niños y adolescentes cometidos con armas de fuego. Si bien su incidencia se concentra en los adolescentes, se reportaron casos en las tres franjas etarias determinadas por el ministerio.

Las víctimas, de todo el país, de “homicidios dolosos consumados” con armas fueron una persona menor de cinco años, otra persona menor de entre seis a 12 años, y cinco casos de adolescentes de entre 13 a 17 años, en los primeros seis meses del año. Estas cifras no incluyen el caso citado en las Canteras del Parque Rodó, que ocurrió en julio.

Los siete homicidios con armas de fuego de menores de edad, reportados por MI, en los primeros seis meses suponen la misma cantidad que en todo el 2021, y similar a lo registrado tanto en 2022 (ocho), como en 2016 (nueve). Asimismo, es la mitad de los asesinatos con balaceras en todo 2025 (13).

Durante la última década, el año en que se registraron más homicidios de niños y adolescentes con armas de fuego fue en 2020 (22), mientras que el de menor incidencia anual fue en 2021 (siete), marcó el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), de Interior, que elaboró la respuesta con datos del Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP).

En el reporte semestral de delitos, elaborado por AECA, difundido en julio, se informó un total de ocho homicidios de niños y adolescentes en el primer semestre. La cifra comprende los siete asesinatos por arma de fuego, e incluye otro caso fallecido por golpes (arma personal).

Cifras diferentes de homicidios

Los asesinatos de menores de edad cometidos con armas de fuego reportados por MI distan de los números que maneja el Ministerio de Salud Pública (MSP) en casi todos los años, de acuerdo a una respuesta de la cartera a un pedido de acceso a la información pública también realizado por El País.

Los únicos años en que coinciden las cifras de homicidios de niños y adolescentes con armas de fuego entre los dos ministerios fueron en 2017 (16) y 2024 (20). En los años restantes, surgen diferencias de dos a seis asesinatos anuales. Por ejemplo, en 2020, año en que ambos registros coinciden que fue el pico máximo, Interior reporta 28 casos, mientras que el MSP 22.

Tomando en cuenta el último dato anual, el MSP reportó que el “número de fallecidos de 17 años o menos por agresiones (homicidios) con arma de fuego” en 2025 fue de 17 casos, por encima de lo reportado por Interior (13), como se dijo antes.

El MSP señaló que contabilizó los fallecidos como consecuencia de heridas por arma de fuego en hechos clasificados como agresiones (homicidios), de acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades (CI-10), considerando las lesiones con arma corta (X93), aquellas con arma rifle, escopeta o arma larga (X94) y con otras armas de fuego (X95).

Las diferencias de cifras entre MSP e Interior sobre la incidencia de las balaceras en jóvenes no son nuevas. El País informó en octubre de 2024 que Interior reportaba un acumulado de 217 menores de 14 años baleados entre 2014 y 2023, mientras que el MSP registraba 176 casos.

Menores heridos por balaceras

Otro de los datos consultados a ambos organismos fueron los menores de edad que resultaron heridos por disparos de arma de fuego. El MSP respondió que no tenía esos datos y adjuntó otra información (ver más adelante). Mientras que Interior indicó que sí registra, a partir de 2019, un conteo de las personas heridas por arma de fuego.

Durante el primer semestre del año, 40 niños y adolescentes de todo el país resultaron heridos por armas de fuego, según datos de Interior. Se trata de tres personas menores de cinco años, así como cinco niños de seis a 12 años, y 32 adolescentes de entre 13 y 17 años.

Interior también reportó los registros anuales a lo largo de la última década. Mientras en 2025 hubo 91 niños y adolescentes que resultaron heridos de bala, en 2024 fueron 84 y en 2023 81 casos. En 2022 y 2021 hubo 91 menores baleados, respectivamente. En 2020 se reportaron 118 jóvenes heridos de bala, y en 2019 –primer año de registro- 96 casos.

La AECA marcó que los heridos reportados refieren a personas registradas en el SGSP “en eventos clasificados como delitos”. Quedan excluidos del registro citado los “accidentes, tentativas o consumaciones” de suicidio, así como los casos de “homicidios dolosos consumados o del cumplimiento de sus funciones por parte de funcionarios policiales”, precisó Interior.

Testimonio “Cambio de vida en un segundo” El cirujano pediátrico Carlos Kierszenbaum, presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica (Sucipe), señaló a El País que es “brutal” el impacto de las balaceras en los menores, no solo por el golpe emocional del joven y su entorno, sino por las rehabilitaciones “intensas” que deben atravesar, así como “más cirugías” que suele incluir el proceso. “Es una repercusión importantísima desde el punto de vista de salud”, resaltó Kierszenbaum. “La bala es un cambio de vida en un segundo de ese niño”, que le genera una “distorsión completa” en el paciente y su familia. "Vemos el deseo de las madres de salir de donde viven. Si no hay nada de por medio, el niño vuelve al mismo entorno donde fue baleado", agregó. El impacto de las balas en jóvenes tiene una repercusión “completamente diferente” a los adultos, ya que generan “cambios fisiológicos” en cuerpos más pequeños. “En varios casos quedan con lesiones de médula, intestinales, vasculares, y en miembros inferiores de por vida”, alertó el médico que ha investigado sobre el tema.

Egresos hospitalarios de menores baleados llegaron en 2025 a la mayor cifra de la década

El País consultó al MSP sobre cuántos menores de edad fueron baleados en 2026 y años previos. La cartera respondió en un pedido de acceso a la información pública que “no se cuenta con un registro específico de personas heridas por armas de fuego”, valorando que “no son eventos de notificación obligatoria” a la cartera, y brindó datos de egresos hospitalarios.

En 2025 hubo 72 egresos hospitalarios de menores de 18 años por heridas de arma de fuego, la cifra más alta de la última década. Hasta entonces, el mayor registro había ocurrido en 2017 (69), mientras que en años posteriores los egresos tuvieron subidas y bajadas.

Los adolescentes de 15 a 17 años concentraron la cifra de egresos hospitalarios, con 37 casos de 72. No obstante, también hubo cuatro egresos de menores de cinco años baleados, tres en niños de seis a diez años, y 28 entre jóvenes de 11 a 14 años.

Sumaron 590 los egresos hospitalarios de menores de 18 años baleados entre 2015 y 2025. De los cuales 397 eran usuarios del subsistema público, y los restantes 193 del sistema privado, según el MSP.

Los egresos hospitalarios ocurren cuando se da el alta médica a un paciente que estuvo hospitalizado. No se incluyeron los egresos de pacientes atendidos de forma ambulatoria, en emergencia e internación domiciliaria.

El MSP puntualizó que los egresos hospitalarios “no pueden ser comparados directamente con la incidencia” de una enfermedad en una población general, ni tampoco ofrecen una “visión completa de la prevalencia”, porque solo una parte recibe atención hospitalaria.

La cifras que recibe el MSP provienen de información que brindan “una vez al año” los prestadores de salud. Por este motivo, se planteó que no tienen datos de 2026, que los recibirán en 2027.