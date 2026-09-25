Murió el Negro González Oro en Punta del Este a los 74 años: su carrera en radio y su gran vínculo con Uruguay

Oscar "el Negro" González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina, murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, según informaron medios argentinos. El conductor de El oro y el moro, el programa con el que se convirtió en una figura de Radio 10, tenía una estrecha relación con Uruguay, donde se instaló durante la pandemia y trabajó.

Nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza, González Oro construyó una carrera que tuvo a la radio como eje, aunque también incursionó en televisión. En 1989 condujo un programa en FM Playa Verde, de Pinamar, y luego trabajó en Radio Del Plata. Su llegada a Radio 10, convocado por Daniel Hadad, dio paso a la etapa de mayor popularidad de su trayectoria.

El oro y el moro debutó en 1999 y se mantuvo durante 15 años. Con una combinación de información, humor, música y contacto con los oyentes, el ciclo se convirtió en uno de los más escuchados de la radio argentina. Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin fueron parte de su equipo. Su manera de conducir, expansiva y acompañada por el grito de “¡Dale gas!”, se volvió su sello.

También pasó por Radio La Red y Rivadavia, y en televisión participó de Polémica en el bar y condujo Los unos y los otros. En 2021 anunció su retiro, aunque volvió a ponerse al frente de proyectos.

Su mudanza a Uruguay había empezado en 2020. Se instaló en Manantiales y, en una entrevista de ese año con El País, explicó que buscaba dejar atrás los meses de encierro en Argentina. Desde este lado del Río de la Plata continuó con Tarde pero temprano en Radio Rivadavia y sumó una versión para Aspen Punta 103.5.

“Cambié de estudio, nada más”, decía sobre la decisión de seguir trabajando para su país desde Uruguay. La distancia tampoco había reducido su actividad: contó que estaba trabajando más que en Buenos Aires y que incluso había rechazado una propuesta para hacer televisión.

Uno de los momentos que recordó con mayor entusiasmo fue cuando recibió la cédula uruguaya. "Salí del ministerio del Interior, como si saliera con un título de ingeniero en la mano. Me puso muy feliz", dijo a El País.

Negro Gonzalez Oro en el estudio de Radio Aspen Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo.

Lo que más valoraba era el cambio de ritmo. "La energía: llego a Uruguay y me cambia la energía. Y eso, me parece, tiene que ver con la gente, que tiene un ritmo distinto al argentino", explicaba. Para ilustrarlo, contó que unos trabajadores habían llegado dos horas tarde a arreglarle un deck y que, a diferencia de lo que le habría pasado en San Isidro, no se había enojado.

En 2023 cambió de postura y regresó a trabajar en Argentina, pese a que había sido tajante: "Si me fui, no fue para volver. Volver, no voy a volver". La polarización política era uno de los motivos de su rechazo. "La famosa grieta en Argentina me enferma, me hace daño", había dicho. Sin embargo, aceptó conducir temporalmente Nosotros a la mañana, en El Trece, y anunció nuevos proyectos radiales.

Para su programa uruguayo, había resumido su propósito sin vueltas: "Quiero hacer un programa que nos aleje de la pandemia, que nos aleje de la realidad. Un programa donde la gente la pase bien".

En junio del año pasado unos mensajes suyos en redes sociales habían generado preocupación entre sus seguidores, cuando publicó frases como: "sacá el tiempo, la última reunión familiar no avisa"; “Haz esa sobremesa, la última comida juntos no avisa” y “respondé esa llamada, el último ‘ring’ no avisa”.

En agosto de 2023 se refirió a la culminación de la vida y escribió: "Siento o sé que el final se acerca. Y no me arrepiento de nada. Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice. Estoy cansado y triste por no llegar a ver a mi país sano y feliz. Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada. Gracias por hacerme feliz. Dios, si es que Dios, salva mi alma, si es que tengo alma".

Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue en julio, cuando escribió: "Podrán odiarme, podrán amarme... pero olvidarme jamás".

Con información de La Nación/GDA