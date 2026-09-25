El video de la primera aparición pública de Lucas Sugo tras la pérdida de su hija Flor y su emotivo gesto

En las últimas horas circuló un video de Lucas Sugo en su primera aparición pública tras la muerte de su hija Florencia, ocurrida el pasado 19 de agosto. El cantante acompañó a Cirineos, la organización sin fines de lucro que lidera el sacerdote Juan Andrés “Gordo” Verde, durante una de sus actividades en Rivera.

Cirineos trabaja junto a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional, con un modelo de vivienda acompañada que busca que el acceso a un hogar digno sea el comienzo de una nueva etapa, con mayor estabilidad y herramientas para proyectar el futuro. A través de su iniciativa Rancho Cero, procura mejorar las condiciones de viviendas que presentan graves carencias.

Por estos días, el equipo realizó una gira por el interior del país —que incluyó Durazno, Salto, Artigas y Rivera— con el objetivo de recaudar fondos para continuar con esa tarea, y culmina hoy con la inauguración de una policlínica en San José.

Antes del encuentro con Sugo y de arribar a Rivera, el grupo frenó en un camino de tierra y realizó una misa. Luego, durante la tardecita, estuvo en el Teatro Municipal del departamento. Según anunció el Gordo Verde en las redes sociales de Cirineos, se trató de la última noche de la gira junto al equipo de Rancho Cero.

“Han sido noches increíbles, así que a toda la familia de Rivera, esta noche es acá, con un alimento no perecedero”, señaló el sacerdote.

En una de las siguientes historias apareció Lucas Sugo junto al equipo, mientras le colocaban un brazalete. “Es parte, es parte”, se escucha decir a quienes lo rodeaban. “Ahora sí, oficialmente”, respondió el cantante.

“Oficialmente Cirineo”, acotó el Gordo Verde. “Y con mucho orgullo y alegría”, destacó Sugo.

Fue entonces cuando el sacerdote explicó el significado de la palabra cirineo, en referencia a la persona que ayuda a Cristo a cargar con la cruz: alguien que acompaña y ayuda a atravesar un momento doloroso o una situación especialmente pesada.

“Eso es un honor y un privilegio y tiene un simbolismo hermoso”, expresó Sugo.

Lucas Sugo junto a su hija Florencia. Foto: Captura de Facebook /LucasSugo.

El momento adquirió un significado especial para el músico, que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida desde el fallecimiento de Florencia, su hija mayor, a los 23 años, luego de atravesar una enfermedad oncológica.

El 24 de agosto, pocos días después de la muerte de la joven, el equipo de Sugo había anunciado que el cantante suspendía todas sus presentaciones hasta el 2 de octubre, mientras sus productores trabajaban en la reprogramación de los shows previstos para agosto y setiembre.

Ahora, lejos de los escenarios pero acompañado por una causa solidaria, Sugo cerró el video con unas palabras que fueron seguidas por los aplausos de todos los presentes: “Ahora sí puedo decir, con todas las letras, vamo' arriba nosotros”.

La propia organización acompañó las imágenes con un mensaje: “Lucas Sugo nos acompañó en esta gira por Rivera y lo hicimos parte de este equipazo”.