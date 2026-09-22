Ángel de Brito se refirió a la salud de Mirtha Legrand y fue contundente: “La situación es difícil”

Ángel de Brito se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand en su programa de streaming Ángel Responde, luego de que la conductora volviera a ser internada el viernes en el Sanatorio Mater Dei.

“Con Mirtha voy a ser muy escueto y muy prudente”, aclaró el periodista al comenzar su comentario. Según explicó, la familia de la conductora mantiene reserva sobre su estado y los partes médicos difundidos por la institución contienen información limitada.

De Brito señaló que Mirtha atraviesa una neumonía bacteriana y remarcó la complejidad que puede presentar un cuadro de este tipo debido a su edad, ya que la conductora tiene 99 años.

“Por suerte identificaron cuál era la bacteria, entonces el viernes la cuestión era dramática, el sábado Mirtha repuntó y durmió bien gracias a los antibióticos”, contó el conductor.

Además, indicó que el viernes la conductora permanecía en terapia intensiva y que durante el fin de semana presentó una evolución favorable. De todos modos, pidió cautela ante las noticias sobre su recuperación.

“El viernes estaba en terapia intensiva y la verdad que la situación es difícil. Si escuchan ‘mejoría’... 99 años, neumonía bacteriana. Hay que esperar y ser prudentes. Le deseamos lo mejor”, sostuvo.

El periodista también contó que los familiares más cercanos de Mirtha se encuentran acompañándola durante la internación. Según relató, sus nietos y su hija, Marcela Tinayre, se acercaron al sanatorio, mientras que la familia decidió mantener sus teléfonos cerrados y evitar brindar información sobre la situación.

ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA SALUD DE MIRTHA: “LA SITUACIÓN ES DIFÍCIL”@AngeldebritoOk pic.twitter.com/vD6AMstXW8 — Bondi (@bondi_liveok) September 21, 2026

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El último parte médico fue difundido el lunes 21 de septiembre por el Sanatorio Mater Dei. El comunicado informó que Mirtha Legrand “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”.

La institución indicó que la conductora continuará con el tratamiento específico para el cuadro que atraviesa y permanecerá bajo los controles médicos correspondientes.

El comunicado fue firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y también señaló que Mirtha recibió durante su internación la visita de sus familiares más cercanos.

Por último, la familia agradeció las muestras de cariño y el respeto recibidos durante estos días. Según informó el sanatorio, si no se producen cambios significativos, el próximo parte médico será difundido este miércoles 23 de septiembre.