Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand tras su nueva internación: “Todo va a estar bien”

Este sábado Juana Viale volvió a ponerse al frente del ciclo de entrevistas La noche de Mirtha y, sobre el final del programa, habló brevemente sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien a sus 99 años permanece internada en el Sanatorio Mater Dei de la ciudad de Buenos Aires.

Como el programa había sido grabado antes de que se conociera la nueva internación y el parte médico difundido el viernes, Juana no pudo brindar demasiados detalles sobre el estado de la conductora, pero llevó tranquilidad al hablar de su evolución.

“Mi abuela está nuevamente internada pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien. Así que, creo que el sábado que viene, voy a estar de vuelta haciendo el programa”, dijo Viale sobre el final del programa.

#Mesaza: Recién sobre el final del programa, Juana habló de la salud de Mirtha Legrand pero, al estar grabando en el momento que la habían internado, no pudo dar muchos detalles:



"Mi abuela está nuevamente internada pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a… https://t.co/zyh6l8CKS5 pic.twitter.com/fWyXkzdYwJ — foromedios (@forofms) September 20, 2026

La nieta de Mirtha había asumido nuevamente la conducción del programa ante la ausencia de la conductora, una situación que ya se había dado durante la internación anterior. Ahora, sus palabras dejan planteada la posibilidad de que el próximo sábado sea la propia Mirtha quien vuelva a ocupar su tradicional lugar en la mesa, aunque eso dependerá de cómo evolucione durante los próximos días.

Mirtha, de 99 años, había recibido el alta médica el domingo pasado luego de permanecer varios días internada por un cuadro respiratorio bronquial. Sin embargo, cinco días después volvió al Mater Dei tras sentirse nuevamente mal.

Mirtha Legrand. Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla

Según la información difundida durante la noche del viernes, la conductora atraviesa un cuadro de neumonía y presentó una leve mejoría. El periodista Guillermo Lobo informó además que permanece aislada en una sala para contar con mayor tranquilidad y privacidad.

El parte médico del Sanatorio Mater Dei, difundido el viernes, había señalado que la conductora ingresó con un cuadro compatible con neumopatía y que permanecería internada para realizar estudios, recibir tratamiento y completar los controles correspondientes.

Mientras continúa la recuperación de su abuela, Juana volvió a ocupar su lugar en La noche de Mirtha. Por sus palabras, la conductora espera poder regresar al su programa la próxima semana.