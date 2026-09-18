Mirtha Legrand volvió a ser internada en Buenos Aires: qué se sabe hasta ahora de la salud de la conductora

A menos de una semana de haber recibido el alta médica, el pasado domingo, la conductora Mirtha Legrand debió ser nuevamente internada en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, confirmó el diario La Nación. Luego de haber ingresado a la guardia en las últimas horas, la conductora deberá quedar bajo cuidados médicos.

Previamente, la diva argentina de los almuerzos había atravesado un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. “La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, decía el último parte difundido el pasado domingo por la institución médica.

Más tarde, desde las redes sociales oficiales de Legrand, su familia había agradecido al sanatorio por el cuidado. “[Los familiares] Destacan de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención”, decía el escrito.

La diva Mirtha Legrand. Foto: captura de pantalla

La conductora de 99 años había sido internada el lunes 7 de setiembre tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde el Mater Dei habían señalado que Legrand había quedado bajo control por precaución y para completar estudios.

A pesar de que había recibido el alta, Legrand no había vuelto a hacer su programa. Este viernes, su nieta Juana Viale era la encargada de grabar la emisión del sábado con Juana Repetto, Guillermo Pfening, Martín Menem, Álvaro Navia y Jésica Bossi como invitados.

Se estaba “recuperando muy bien”, habían confirmado fuentes cercanas a la conductora a La Nación esta mañana, aunque la diva continuaba con tos, razón por la cual sus médicos seguían su cuadro de cerca.

La Nación/GDA