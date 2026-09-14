Mirtha Legrand recibió el alta médica: cómo avanza su salud y qué se sabe sobre su regreso a la televisión

La conductora Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo tras ser internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal y seguirá con su recuperación desde su casa. La información fue dada a conocer por la cuenta oficial de La Mesaza en X, que compartió el último parte médico de la diva, en el que se notificó que podrá retomar sus actividades "lo antes posible".

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, expresa asimismo el último parte difundido por el sanatorio, que lleva la firma del director médico Enrique Echagüe.

La conductora de 99 años había sido internada el lunes pasado tras hacerse unos estudios de control por una bronquitis que arrastraba desde hacía una semana. En esa ocasión, desde la institución médica señalaron que Legrand quedó bajo control por precaución y para completar estudios. Además debió suspender la grabación de su último programa.

En tanto, el viernes anterior a la internación, la presentadora de televisión no pudo asistir a la grabación de su programa por el fuerte cuadro gripal que atravesaba y se le ordenó que se quede en su casa haciendo reposo hasta recuperarse completamente. Fue reemplazada por su nieta, Juana Viale, quien marcó: “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales. Mentira, todo medicamento, todo”.

“Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.

De todos modos, tal como informó el diario argentino La Nación, la diva estuvo de buen ánimo mientras se encontraba bajo internación e, incluso, se mantuvo al día con sus conocidos hablando por teléfono. Los cuadros que padecía Legrand le generaban cierta preocupación, con lo cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

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Este miércoles, en un nuevo parte, los médicos notificaron que la conductora evolucionaba “favorablemente” y no presentaba complicaciones, pero iba a seguir internada por precaución. “Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”, destacaron.

Asimismo, en la actualización médica del 11 de setiembre, desde el Mater Dei indicaron que Legrand estaba evolucionando favorablemente, con una participación activa de su kinesiólogo. Además, desde la institución precisaron que estaba “muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares” y agradeció “todas las muestras de cariño”.

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó también en una bronquitis. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", había escrito en ese momento en su cuenta de X.

Luego, la conductora contó en LAM (América) qué fue lo que desencadenó el problema de salud por el que debió ausentarse de su programa por tres semanas y relató: “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky [la obra protagonizada por Nico Vázquez], con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño”, explicó. En esa situación, la diva también transitó la enfermedad en su hogar.

La Nación/GDA