Cómo sigue Mirtha Legrand tras su internación: qué contó ahora su familia y cuándo habrá un nuevo parte médico

Mirtha Legrand pasó la noche sin fiebre y evoluciona favorablemente mientras continúa internada en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por un cuadro de bronquitis. A un día de su ingreso, la conductora argentina de 99 años permanece acompañada por su familia y en contacto con sus seres queridos. Su nieto y productor, Nacho Viale, transmitió tranquilidad: “Está muy bien. Mejorando, por suerte”.

Este martes, el productor también respondió una consulta del periodista Luis Bremer, quien leyó su mensaje en Desayuno Americano: "Todo en orden por suerte". Según informó Teleshow a partir de fuentes cercanas a la conductora, Legrand descansó bien y mantuvo comunicación con su entorno durante las primeras horas de internación.

Su hija, Marcela Tinayre, también llevó calma al señalar que su madre se encuentra internada para control, de buen ánimo y con resultados favorables en los chequeos. Explicó, además, que la tos la cansaba mucho. Ese síntoma se había intensificado durante la última semana y fue parte del cuadro que obligó a la presentadora a interrumpir sus compromisos.

La internación se resolvió el lunes para realizar estudios y seguir de cerca su evolución. Legrand ya había suspendido la grabación de La noche de Mirtha por la bronquitis que arrastraba desde la semana pasada. Su nieta, Juana Viale, ocupó su lugar al frente del programa.

El primer parte médico del Mater Dei confirmó el motivo del ingreso y aclaró que la conductora permanecería en una habitación común. "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente", indicó el comunicado firmado por el director de la institución.

El documento también incluyó un agradecimiento de la familia por las muestras de afecto y respeto durante la internación. El sanatorio anunció que, de no registrarse cambios, emitirá un nuevo parte el miércoles, y señaló que ese será su único canal de comunicación sobre el estado de la paciente.

Parte médico de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand

Según su entorno, el cuadro de bronquitis va cediendo. Por ahora, las novedades sobre su evolución fueron transmitidas por familiares y personas de su entorno. El parte inicial no estableció una fecha de alta: informó que continuaría internada para completar los estudios y recibir tratamiento.

De acuerdo con la información difundida por La Nación tras el ingreso, los médicos optaron por mantenerla bajo observación como medida de precaución, teniendo en cuenta su edad. La conductora se encontraba de buen ánimo y seguía hablando por teléfono con sus conocidos.

El compromiso que debió cancelar y el reemplazo en televisión

La internación también le impidió asistir a la gala de Fundaleu, prevista para el lunes por la noche en el Hotel Alvear. Sin embargo, se mantuvo pendiente del encuentro y envió mensajes por WhatsApp desde el sanatorio. Sus familiares se turnan para acompañarla durante su permanencia en el centro de salud.

La ausencia de Legrand en televisión ya había sido abordada por Juana Viale durante la emisión de La noche de Mirtha. La actriz empezó el programa del sábado con la habitual presentación de su vestuario y dedicó unas palabras a su abuela.

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, dijo. Enseguida aclaró el tono de broma de esa última referencia: “Mentira, todo medicamento, todo”.

“Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, agregó antes de continuar con la conducción de la mesa.