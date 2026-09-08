Soledad Silveyra fue internada luego de sufrir un accidente doméstico: "Estaba muy mal"

A la reciente preocupación por la salud de Mirtha Legrand se sumó otra noticia que encendió las alarmas en el espectáculo argentino: Soledad Silveyra fue internada este domingo tras sufrir una caída en su casa. Según informaron en el programa LAM (América TV), el accidente le habría provocado una fisura en la cadera y la encontró sola en su hogar.

“Llamó a su hijo Facundo, quien fue a socorrerla. La internaron en el Otamendi”, contó el periodista de espectáculos Pepe Ochoa durante el programa que conduce Ángel de Brito. Además, señaló que Silveyra, de 74 años, arrastraba dolores de espalda y que había suspendido algunas funciones por problemas de salud.

Durante su intervención, el panelista aseguró que había podido comunicarse con Baltasar, uno de los hijos de la actriz, quien le transmitió que su madre se encuentra con buen ánimo, aunque quería regresar a su casa.

Ochoa señaló que sería necesario operarla y, más adelante, agregó información que atribuyó a uno de sus hijos: “Mañana (martes) seguramente le van a dar el alta, pero va a tener reposo y viene para largo”.

Por su parte, Ángel de Brito recordó los dolores que Silveyra le había mencionado durante una visita al canal de streaming Bondi. “Estaba muy mal de la espalda”, expresó el conductor. Ante su consulta sobre el nombre de la afección, un integrante del panel respondió que se trataba de trocanteritis.

“Decía que tenía un dolor fatal. Estaba muy dolorida y así hizo toda la temporada con Luis- Brandoni”, agregó De Brito, en referencia al trabajo teatral de la actriz.

Según publicó La Nación, a fines de agosto Silveyra había compartido en Instagram un mensaje sobre sus problemas de salud y su deseo de retomar su actividad. “Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, escribió en una publicación por el Día Internacional del Actor.

La última vez que Silveyra estuvo en Uruguay fue para realizar una gira de medios con el objetivo de presentar El último viaje a China, el documental que protagoniza junto a Carlos Perciavalle y donde ambos recuerdan a China Zorrilla, su amiga, maestra y cómplice. Durante aquella visita, Silveyra también habló sobre la reciente pérdida de Luis Brandoni y aseguró: “Ahora tengo dos flor de ángeles que me cuidan. A China la tengo hace rato y ahora Brandoni”.

Soledad Silveyra Foto: Leo Mainé

Los problemas físicos eran anteriores a la caída de este domingo. Meses atrás, la actriz había sufrido otro accidente durante un viaje a Punta del Este, al regresar de un spa. Según contó luego, se había tropezado con una valija y no había advertido de inmediato la gravedad del golpe. “No sabía que estaba quebrada”, recordó.

Durante una visita al programa de Mirtha Legrand, también había detallado las dificultades que atravesaba: “No estoy bien. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto. Me tropecé con una valija y me pegué un golpe. Caí de cola. Fue justo en la cadera”.

En ese entonces contó que el cuadro le dificultaba caminar y la había llevado a necesitar ayuda para algunas tareas cotidianas. “No puedo estar sin Lucila, que es mi mano derecha, porque desgraciadamente no puedo caminar bien”, había señalado. Además, contó que debieron modificarle el tratamiento por los efectos de los analgésicos sobre su estómago: “Me sacaron toda la medicación y ahora me pusieron un parche. Si no, no sé cómo estaría”.

Sobre la recuperación, había expresado: “Tengo que hacer gimnasia, tengo que poner voluntad. Viste cuando uno está mal y te dicen: ‘Caminá aunque te duela’. Pero es que no puedo”.