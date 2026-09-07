Mirtha Legrand fue internada: qué dice el parte médico del sanatorio Mater Dei sobre la diva de 99 años

La conductora argentina Mirtha Legrand fue internada este lunes en el sanatorio Mater Dei de Buenos Aires a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa. La conducción quedó a cargo de su nieta, Juana Viale.

De acuerdo a La Nación, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono, y los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

La conductora permanecerá internada durante el día y pasará la noche en el centro de salud mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control. Pese a la bronquitis, hasta el momento no presenta fiebre.

Estos son cuadros que generan cierta preocupación en La Chiqui, motivo por el cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

Mirtha Legrand. Foto: Archivo. Foto: captura de pantalla

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, dice el comunicado emitido por el Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

Parte médico de Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, agrega el escrito. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

Este fin de semana Juana Viale fue la encargada de ponerse al frente de la mesa de La Noche de Mirtha, luego de que la diva de la televisión argentina no pudiera grabar el programa. Fiel al ritual del programa, la actriz arrancó la velada con la presentación de su look y unas palabras para su abuela.

"Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, explicó, aunque de inmediato corrigió la humorada. “Mentira, todo medicamento, todo”, aclaró. “Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.