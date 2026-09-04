Mirtha Legrand suspendió la participación en su programa por problemas de salud: qué se sabe hasta ahora

Mirtha Legrand no asistió este viernes a la grabación de su programa, La noche de Mirtha. La noticia generó de inmediato preocupación, especialmente cuando trascendió que el motivo de su ausencia tenía que ver con cuestiones de salud.

Según publicó, la legendaria conductora, de 99 años, atraviesa un fuerte cuadro gripal y, por eso, su médico le recomendó que se quede en su casa, haciendo reposo, hasta recuperarse completamente. De este modo, será Juana Viale, su nieta, quien tome su lugar como anfitriona en el programa que se verá este sábado, además de ponerse al frente del envío dominical Almorzando con Juana.

La emisión de La noche de Mirtha de este sábado generaba mucha expectativa porque la diva iba a tener sentadas en su mesa, frente a frente, a Ana Rosenfeld, quien representa legalmente a Wanda Nara, y Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi. Además, las periodistas Karina Iavícoli y Luciana Rubinska acompañarán la velada, en una noche que seguramente dejará cruces y declaraciones picantes.

La noticia de la ausencia de Legrand en las grabaciones surgió desde los móviles televisivos que aguardaban obtener algunas declaraciones de las mediáticas abogadas en su arribo a los estudios.

Juana Viale y Mirtha Legrand. Foto: @eltrece.

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo por tres semanas, debido a que se encontraba atravesando un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año...tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", escribió Legrand en ese momento, en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias en la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.

La Nación GDA