Mirtha Legrand homenajeó a Ruben Rada y recordó la canción que el uruguayo le compuso: "Me siento orgullosa"

Mirtha Legrand homenajeó este sábado a Ruben Rada en La noche de Mirtha. Sobre el final del programa, la conductora argentina recordó al músico uruguayo, fallecido el miércoles a los 83 años, habló con emoción de su vínculo y reveló el especial regalo que recibió de su parte: una canción compuesta especialmente para ella.

“No quiero que termine este programa sin recordar a una persona que partió ayer o antes de ayer: al Negro Rada”, expresó Legrand ante sus invitados, Marilú Marini, Marcelo de Bellis, Guadalupe Vázquez, Alejandro Lerner y Sebastián “Pampito” Perelló.

La conductora de 99 años destacó tanto el talento como la calidad humana del artista. “Un talentosísimo, amigazo. Adorable persona”, lo definió. Entonces contó una anécdota que la unía especialmente con Rada. “Me hizo una canción”, reveló, y enseguida consultó a la producción si habían logrado encontrarla para compartirla con el público.

"Me siento orgullosa de que me haya hecho una canción tan linda", contó, antes de que pasaran el candombe, una cortina radial. La letra dice: "Mirtha Legrand se vino pa' la radio, / Mirtha Legrand te quiere acompañar, / Y te hablará como ella solo sabe, / junto a la red, diciendo su verdad".

Legrand contó, además, que se enteró de la muerte del músico mientras participaba de una actividad vinculada a Uruguay. “Yo estaba en la Embajada de Uruguay antes de ayer, que fue el aniversario de Uruguay. Me invitó el embajador”, relató. Allí pudo comprobar de primera mano la conmoción provocada por la noticia. “Todo el mundo sentía muchísimo la muerte”, aseguró.

Pampito intervino entonces para destacar la dimensión de la despedida que recibió Rada en Montevideo, donde el viernes una multitud acompañó el cortejo fúnebre desde Palermo hasta el Cementerio del Norte. “Fue muy impresionante”, señaló el periodista.

Mirtha coincidió y recordó las imágenes que había visto por televisión de ese último recorrido por la ciudad. “Salió toda la gente a la calle a despedirlo en Montevideo”, expresó sobre las escenas de emoción, música y tambores que acompañaron el paso del cortejo.

Así, La noche de Mirtha terminó con el recuerdo de Rada y con su música, la misma que durante los últimos días acompañó las numerosas despedidas que recibió a ambos lados del Río de la Plata.