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El País Información Judiciales

Declararon concurso para otro fondo ganadero: abogado advierte que "podría haber una lluvia de denuncias"

La defensa de los damnificados espera saber si hay voluntad de pago del director de la empresa con los inversores, de lo contrario podría haber denuncias de libramiento por cheques sin fondo.

El País
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07/09/2026, 16:20
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Ganado.
Foto de Archivo.

La Justicia declaró el concurso necesario de los fondos ganaderos de Rodrigo Silveira y de Óscar Daniel Silveira y tres empresas vinculadas: Silveira Haciendas SRL, Silveira Administraciones SAS e Inveragro S.AS.

Según una resolución judicial, a la que accedió El País, se designó como síndico en todos los casos a Rodrigo Vieira y se declaró la moratoria provisional. Las juntas de acreedores se definieron para marzo de 2027. La de Rodrigo Silveira será el 9 de marzo a las 14:00 horas, mientras que la de Oscar Daniel Silveira será ese día a las 15:00 horas.

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El abogado Juan Pablo Decia dijo a El País que "a diferencia de otros concursos de similares características hay un tema que no es menor, que el director de la empresa, con el fin de encontrar una solución a las deudas que mantenía con sus inversores, libró gran cantidad de cheques que presentados al cobro fueron rebotados por falta de fondos".

"Hay una situación que tenemos varios abogados, que esta situación determinaría la posibilidad de realizar una denuncia penal solo por el libramiento de cheques sin fondos, sin perjuicio de otras figuras delictivas", agregó.

En ese sentido, Decia señaló: "Estamos expectantes para saber si realmente hay voluntad de pago del director de la empresa con los inversores, para evitar que lluevan denuncias de libramiento por cheques sin fondo. eso agravaría la responsabilidad penal por todo lo demás".

Ganado Angus en campo.
Ganado en campo.
Foto: Archivo El País.
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