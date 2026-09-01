Conexión Ganadera: Justicia pide al INR que informe sobre presuntas fallas en tobillera de Daniela Cabral

La jueza Diovanet Olivera, a cargo de la causa Conexión Ganadera, le solicitó a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), que informe en un plazo de cinco días si hubo fallas en la tobillera electrónica que utiliza Daniela Cabral, ante un reporte que dio cuenta de que el dispositivo dejó de enviar señal el 7 de mayo.

La señal sirve para controlar si Cabral, esposa del difunto fundador de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, está cumpliendo la prisión domiciliaria en un apartamento del edificio Imperiale de Punta del Este. Cabral está formalizada por el delito de estafa.

A fines de agosto, el Ministerio del Interior remitió un informe al Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno, a cargo de Olivera, en el que afirma el 7 de mayo la tobillera electrónica de Cabral dejó de transmitir información al rastreador a las 21:34 y recuperó la señal a las 22:15. Durante esos 41 minutos, el sistema no registró información que permitiera determinar dónde se encontraba.

Ante esta presunta falla, varios abogados defensores de las víctimas pidieron que se evalúe revisar la medida de prisión domiciliaria sobre Cabral.

Entre ellos estuvo el abogado Juan Pablo Decia, que presentó un escrito en el juzgado para que se convoque a una audiencia para que las partes se expidan sobre la “suficiencia” de la prisión domiciliaria para evitar un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Además, Decia solicitó que se libre un oficio a la Dinama para que ésta informe si hubo otro “incumplimiento” además del reportado el 7 de mayo.

En virtud de esta y otras solicitudes, la magistrada resolvió este martes oficiar a la Dinama para que esta en cinco días responda si hubo “cambio en el dispositivo de monitoreo electrónico que porta la imputada Daniela Cabral, si es la primera vez que ocurre que la usuaria se aleja del rastreador, si se han reportado fallas en los dispositivos electrónicos utilizados por la misma, y de ser así qué tipo fallas, y si personal de la referida Dirección ha concurrido al domicilio de la imputada a hacer la verificación del estado de los equipos.”

La defensa de Cabral, a cargo de Pablo Donnangelo y Eduardo Sasson, sostuvo que la interrupción de la señal se debió a una falla técnica del dispositivo y que la imputada avisó de inmediato a Dinama. Los abogados señalaron que el equipo fue sustituido por otro en junio de 2026 debido a los desperfectos que venía registrando, lo que, a su entender, respalda que el episodio no fue consecuencia de una conducta de Cabral.