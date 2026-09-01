“Una guarangada” y “atropellan las normas”: bancada blanca se retira de comisión donde se trata la Rendición

Desde hace algunos días ya, los senadores analizan —tras la aprobación en la Cámara de Representantes— el texto de la Rendición de Cuentas. Pero hoy no fue un día cualquiera: la bancada del Partido Nacional se retiró de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda mientras comparecía la UTEC. ¿El motivo? Graciela Bianchi y Rodrigo Blás alegaron que se les negó la palabra, primero a ella y luego a él.

Bianchi explicó que el problema comenzó cuando, en un momento, se le negó el uso de la palabra con la excusa de que ella no es miembro de la comisión (aunque sí puede concurrir). A entender de la nacionalista, es errónea la lectura de que no puede intervenir. Quien presidía en ese momento era el frenteamplista Sebastián Sabini.

“Exigí el cumplimiento del reglamento”, apuntó la senadora en una rueda de prensa el Parlamento, y continuó: “No integro la comisión, pero tengo el derecho y la obligación de venir porque me pagan para trabajar. Lo que no puedo hacer es votar”.

Pero el problema escaló cuando al senador Blás —según su propio testimonio— también se le “negó la palabra”.

“Esto que se hace no tiene gollete. Este es el MPP a la máxima potencia. No tiene antecedente negarle la palabra a un miembro de la comisión. Es una guarangada. No sé si están nerviosos u ofuscados o son las encuestas. Pero la violencia política hacia una mujer, que está pidiendo hablar y está en su derecho… Estos tipos dicen y hacen cosas totalmente distintas”, señaló Blás.

Para el senador, el MPP “atropella las normas”. Y añadió: “Tendrán que explicar qué los lleva a este tono de ofuscación y atropello del derecho. Tampoco es algo que le cueste mucho explicar porque han vivido la vida atropellando derechos”.

Después de retirarse de la comisión, sobre las 14 horas, Blás aseguró que esperaban que el Frente Amplio se acercara a hablar para “reencontrar el clima”.

“Esperemos alguna señal, alguna disculpa. No se puede gobernar desde la guarangada”, concluyó.