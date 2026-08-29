Oddone dijo que “no hay espacio para cambios” en la discusión de la Rendición de Cuentas, que inició el Senado

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, compareció este viernes junto al equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para dar comienzo al tratamiento de la Rendición de Cuentas.

En rueda de prensa, destacó que la discusión fue de “buena calidad”, particularmente sobre la unificación del sistema de transferencias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides): “Demuestra que la oposición, más allá de los juicios críticos que ha tenido, ha reflexionado sobre el tema y seguramente en la discusión parlamentaria pueden seguir aportando elementos que contribuyan”.

Sin embargo, consultado al respecto, sostuvo que los eventuales cambios “tienen más que ver con la reglamentación” que el Poder Ejecutivo aplicará una vez que se apruebe legislativamente, más que nada en alusión a cómo será finalmente el método de cobro de las prestaciones.

“Creo que la discusión, que ahora está asociada a la aprobación, no tiene espacio para cambios, esencialmente porque están asociados a aspectos vinculados a mayorías parlamentarias construidas y además porque no son necesariamente cambios que requieran cambio legislativo, sino más bien cambios en la reglamentación. Pero sí, varios de los aspectos que han sido puestos sobre la mesa pueden ser perfectamente tomados en cuenta”, declaró el ministro.

Asimismo, afirmó que en esta instancia “no están previstas reasignaciones, además porque ya tiene media sanción el proyecto”. Con respecto al acuerdo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, Oddone ratificó que se ha conversado con sus autoridades para “contemplar algunos de los aspectos que ellos entienden esenciales”. El partido de Guido Manini Ríos había propuesto que las transferencias se cobren a través de la Tarjeta Uruguay Social.

El jerarca también respondió a las críticas de blancos y colorados por las proyecciones de crecimiento económico, que desde la oposición se entiende que fallaron.

“Lo que nosotros como responsables de equipo económico tenemos que hacer es que en cualquier escenario de crecimiento, salvo un escenario catastrófico, las metas fiscales se cumplan. Eso es lo que hemos venido a plantear. Nuestros modelos de crecimiento dan una predicción de 1,6%, basado en ciertos supuestos, pero además el compromiso de que las metas presupuestales se cumplen. En el caso de que un escenario económico fuera muy diferente haríamos lo mismo que el año pasado. Pensábamos que íbamos a crecer 2,6%, crecimos 1,8% y las metas presupuestales se cumplieron”, manifestó Oddone.

Por su lado, Sebastián Sabini, senador frenteamplista que preside la comisión, dijo que se prevé “un tratamiento en donde no va a haber cambios sustantivos”, más allá de “alguna modificación” puntual.

“Hay algunos artículos que no salieron aprobados que vamos a conversar con la oposición. Son artículos de pequeña cuantía, pero que queremos que queden resueltos siempre y cuando no alteren el acuerdo realizado en Diputados”, indicó.

“Todo lo que esté incluido en el acuerdo con Cabildo Abierto, que fue quien permitió tener hoy Rendición de Cuentas, porque si no no estaríamos aquí discutiendo, se va a mantener. Luego, otros aspectos que no ingresaron en el acuerdo, estamos dispuestos a conversar a medida que tengamos los consensos necesarios”, agregó.

Al igual que la cámara baja, el Senado tiene constitucionalmente un plazo de 45 días para aprobar la extensa norma, donde se incluye todas las comparecencias de organismos y delegaciones a la comisión, con la posterior votación en el plenario.