FNC descartó reabrir la planta en Minas: el sindicato reorienta la negociación tras la amenaza sobre 80 empleos

La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) se concentrará en preservar los puestos de trabajo luego que Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) reiterara que la reapertura de la planta en Minas no está sobre la mesa de negociación, en una instancia tripartita que se llevó a cabo este viernes. Según el sindicato, FNC se amparó en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó en claro que la reapertura de la planta de FNC en Minas no era un aspecto de la discusión, sino la producción de la empresa en el país.

El dirigente de la FOEB, Bruno Pastorino, dijo a El País que en "la planta está cerrada, no hay dotación de personal, salvo los de seguridad. Fuimos con un plan de negociación para su apertura, pero no fue posible. El Ministerio de Economía y Finanzas dijo que ese asunto ya no estaba en discusión y la empresa se respaldó en eso”.

El sindicalista afirmó entonces que el gremio tuvo que hacer una reorientación de prioridades, asumiendo que la reapertura no es viable, y se concentrará en que se preserven los puestos de trabajo, por sobre los salarios u otros asuntos.

Actualmente hay 59 empleados de la histórica planta de cerveza Patricia en Minas en el seguro de desempleo, así como otros 21 de la planta que FNC tiene en Montevideo. Esos 80 trabajadores corren el riesgo de ser despedidos.

Bruno Pastorino. Foto: Leonardo Mainé

Según Pastorino, el sindicato pidió que la empresa explicite los criterios de elección de las personas que están en seguro de desempleo, dado que todas ellas son afiliadas al sindicato. “Se entiende que están en seguro de paro los de Minas, pero pensamos que no es casualidad que hayan elegido más de 20 de Montevideo y todos sean del sindicato”, afirmó, aclarando que éstas pertenecen a distintas áreas de la fábrica (elaboración, envasado, etcétera).

Asimismo el sindicato solicitó que la empresa muestre el esquema de cómo va a trabajar, porque “no nos cierra que puede seguir operando sin todo ese personal”, apuntó el dirigente gremial.

De hecho, la empresa está evaluando cómo seguir en Uruguay: si con producción e importación de latas de cerveza de sus marcas (un mix, como hasta ahora), o sólo con la importación del producto. Pastorino opinó que esa decisión, por parte de FNC, estará dada en gran parte por cómo avancen las negociaciones.

También la empresa ha manifestado la posibilidad de invertir US$ 14 millones en una nueva línea de producción en latas en la planta de Montevideo que operaría con 20 personas.

“Queremos defender los puestos de trabajo. Hasta ahora vamos 80 a 0 (80 posibles despidos – cero reintegro), vamos a ver cómo podemos negociar para cambiar eso”, agregó Pastorino, reconociendo que son “negociaciones duras”.

El dirigente sindical agregó que los empleados en seguro de desempleo están cobrando el 60% de su sueldo y que el sindicato les aporta un 25% adicional para llegar al 85%, ante la negativa de la empresa de cubrir ese diferencial.

Planta de Minas de FNC. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Mencionó que por parte del MEF, estuvieron presentes la directora Nacional de Inversiones, Isabella Antonaccio, el director de Finanzas Públicas, Juan Benítez y el asesor Alejandro Rodríguez; y por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la directora Nacional de Trabajo, Marcelo Barrios.

Está previsto que haya una reunión bipartita (empresa y sindicato) el próximo lunes y una nueva tripartita el próximo miércoles.

