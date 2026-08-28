Oddone dijo que precios de combustibles no se podrán sostener “por mucho tiempo” si el petróleo se consolida

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se refirió este viernes a los precios de los combustibles en el país. En una rueda de prensa luego de su comparecencia en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el jerarca advirtió sobre la "volatilidad" de los precios del crudo a nivel internacional.

"Es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, el informe de la URSEA (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) plantea un aumento del 25% del gas oil", dijo Oddone. En esa línea, dijo que es algo que el gobierno "está discutiendo" en estas horas, pero que no puede adelantar más.

El ministro dijo que no están considerando un aumento del 25% del gas oil, "ni en ningún caso". "Lo que estamos haciendo es monitorear esta situación internacional tan compleja e incierta", sostuvo. Advirtió por la "volatilidad" del precio del petróleo y que deben "equilibrar no afectar la producción y el costo de vida de las personas".

"Tampoco se debe tapar el sol con la mano, si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", acotó.

Añadió que están "monitoreando" la situación y en conversaciones con el Ministerio de Industria, Energía y Minería para "suavizar el efecto internacional" sobre la economía local.